Kiev phát hiện bí mật lớn của Nga để qua mặt các “thợ săn” UAV Ukraine

Một máy bay không người lái của Nga đang bay trên bầu trời Ukraine. Nguồn: NTV

Theo ông Beskrestnov, động thái này cho thấy Nga đang ngày càng chuyển sang sử dụng động cơ phản lực cho nhiều loại UAV, sau khi áp dụng cách làm tương tự và thành công với dòng Geran (biến thể của Shahed).

BM-35 phản lực được thiết kế để khó bị đánh chặn

Ông Beskrestnov chia sẻ một báo cáo của Nga về phiên bản BM-35 sử dụng động cơ phản lực. Theo các thông số được phía Nga công bố, UAV này có tốc độ hơn 350 km/h, tầm hoạt động trên 200 km và mang đầu đạn nặng khoảng 10 kg.

Tốc độ chính là điểm đáng chú ý nhất. Theo báo cáo của Nga, việc trang bị động cơ phản lực nhằm khiến BM-35 khó bị các UAV đánh chặn của Ukraine truy đuổi và tiêu diệt.

UAV càng nhanh, các hệ thống đánh chặn càng có ít thời gian tiếp cận và tấn công. Đây chính là vấn đề mà động cơ phản lực được thiết kế để giải quyết.

Ukraine càng đánh chặn hiệu quả, Nga càng phải tăng tốc UAV

Theo Beskrestnov, sự thay đổi này bắt nguồn trực tiếp từ những tiến bộ của Ukraine trong cuộc chiến chống UAV Nga.

Ukraine đã mở rộng việc sử dụng các UAV đánh chặn giá rẻ, được cho là có khả năng tiêu diệt hàng chục nghìn UAV Nga mỗi tháng. Khi các UAV đánh chặn ngày càng hiệu quả, Nga buộc phải tìm cách khiến UAV của mình bay nhanh hơn và khó bị bắt kịp.

Vì vậy, Nga đang thay thế động cơ cánh quạt bằng động cơ phản lực không chỉ trên các UAV Geran tầm xa mà cả những mẫu UAV tấn công tầm trung, giá rẻ như BM-35.

Điều này đang tạo ra một cuộc đua giữa tốc độ và chi phí. Động cơ phản lực giúp UAV nhanh hơn nhưng đồng thời khiến chúng đắt đỏ và phức tạp hơn so với các mẫu sử dụng động cơ cánh quạt vốn được Nga triển khai với số lượng lớn.

Xu hướng này từng xuất hiện với các phiên bản Geran phản lực đang được sử dụng để tấn công các thành phố Ukraine.

Cuộc chạy đua công nghệ cho thấy mỗi bước tiến của Ukraine trong việc đánh chặn UAV lại buộc Nga phải phát triển những phương án mới để xuyên thủng mạng lưới phòng thủ. Điều đó có thể khiến Ukraine và các đồng minh như Ba Lan, Romania và các nước Baltic tiếp tục phải tìm thêm giải pháp đối phó với những loại vũ khí mới của Nga.