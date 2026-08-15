Màn trả đũa tàn khốc và bất cân bằng

Trước kỳ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chính quyền Kiev đã gieo rắc thành công thông điệp rằng, cuộc chiến đang tiến tới "bước ngoặt" có lợi cho mình. Ukraine đã chứng minh khả năng gây tổn thất cho kinh tế Nga thông qua các đòn tập kích sâu bằng drone và tên lửa - với sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ cùng các tập đoàn công nghệ như Palantir và SpaceX.

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng nhanh chóng lộ diện: Nga hoàn toàn đủ sức chịu đựng các thiệt hại đó, nhưng khả năng giội đòn trả đũa của Moscow lại vượt trội gấp nhiều lần.

Nền kinh tế bị bóp nghẹt: Nga làm vỡ mộng xuất khẩu của Ukraine bằng cách vô hiệu hóa cụm cảng Odessa - tuyến đường chính xuất khẩu nông sản và quặng.

Tấn công kho vận: Đáp trả các đòn đánh của Ukraine vào hệ thống kho vận Wildberries (phiên bản Amazon của Nga), Moscow bắt đầu xóa sổ hàng loạt kho hàng thương mại trên khắp Ukraine, gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng trong các siêu thị.

Đe dọa nguồn sống: Các đòn tập kích hệ thống nhiệt điện và hạ tầng năng lượng diễn ra dồn dập, đẩy Ukraine trước nguy cơ bước vào mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng nổ.

Thảm họa cạn kiệt tên lửa phòng thủ

Điểm yếu chí mạng hiện nay của Ukraine là hệ thống phòng không Patriot gần như đã cạn sạch tên lửa đánh chặn.

Theo dữ liệu từ truyền thông phương Tây, số lượng vong mạng trong hàng ngũ dân thường tại Ukraine trong tháng 7 đã tăng 30% so với các tháng trước và tăng 70% so với cùng kỳ năm 2025. Mọi tên lửa đạn đạo Nga phóng ra giờ đây gần như đều đánh trúng mục tiêu.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, chỉ cần 5% trong tổng số khoảng 850 quả tên lửa Patriot hiện có của Mỹ (tương đương hơn 40 quả) để Ukraine "sống sót" qua mùa đông.

Tuy nhiên, con số đó chỉ bằng số tên lửa đạn đạo trong mới một đợt không kích của Nga. Trong khi đó, phía Nga được cho là có khả năng phóng từ 77 đến 200 tên lửa trong mỗi đợt tấn công lớn.

Sự khan hiếm tên lửa phòng không của Mỹ không chỉ đến từ sự chần chừ chính trị, mà còn do kho tài nguyên bị rút cạn. Việc Mỹ can thiệp quân sự và tấn công Iran khiến Tehran đáp trả vào các đồng minh Mỹ ở vùng Vịnh, làm kho tên lửa Patriot toàn cầu bốc hơi chỉ trong vài tuần.

Bẫy "Mô hình Israel" và ảo tưởng của phương Tây

Để trấn an giới chính trị Mỹ và Tổng thống Donald Trump, các nhà bình luận và lãnh đạo phương Tây bắt đầu quảng bá ý tưởng biến Ukraine thành một "Israel của châu Âu" - một "con nhím thép" sở hữu năng lực tự vệ độc lập.

Tuy nhiên, chuyên gia Leonid Ragozin khẳng định đây là một sự so sánh khập khễnh và sai lầm bởi:

Đối thủ của Ukraine là Nga: Nga không phải là Hamas hay Hezbollah, mà là một siêu cường hạt nhân và sở hữu sức mạnh kinh tế đủ sức duy trì cuộc chiến tiêu hao lâu dài.

Kịch bản "Cuộc chiến vĩnh hằng": Áp dụng mô hình Israel đồng nghĩa với việc đẩy Ukraine vào một cuộc chiến không hồi kết.

Ảo tưởng gia nhập NATO: Giới chức phương Tây và ngay cả cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhnyi cũng đã thẳng thắn cảnh báo người dân Ukraine "đừng tin vào chuyện cổ tích" về việc sớm được kết nạp vào NATO.

Lối thoát nào cho Ukraine?

Theo ông Ragozin, nhìn lại lịch sử từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest đến nay, các chính sách của phương Tây đối với Nga bị đánh giá là chuỗi sai lầm kéo dài ("FAFO" - hành động thiếu tính toán và phải trả giá).

Mọi phương án hòa bình từ thỏa thuận Minsk (2015) đến đàm phán Istanbul đều bị bỏ lỡ. Hiện tại, giới tinh hoa phương Tây và các tập đoàn quốc phòng vẫn tiếp tục bơm thổi các chiến dịch PR để kéo dài xung đột, trong khi cái giá phải trả bằng máu và tương lai đất nước lại hoàn toàn do người dân Ukraine gánh chịu.

Cuộc chiến không thể kết thúc khi phương Tây vẫn mắc kẹt trong những ảo tưởng của chính mình, thay vì chấp nhận thực tế cay đắng trên bàn đàm phán để cứu lấy những gì còn lại của Ukraine.