Công an Hà Nội thông tin về vụ TNGT cách đây hơn 1 năm trên đường Nguyễn Huy Tự

Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an thành phố (TP) Hà Nội) đã trả lời báo chí liên quan vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra cách đây hơn 1 năm trên phố Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Vụ việc khiến 2 người bị thương nặng, trong đó nạn nhân là nữ sinh đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Văn Ngân)

Người gây ra vụ tai nạn được xác định là ông Nguyễn Sỹ Cương (SN 1961, Hà Nội). Sau vụ việc, ông Cương đã thành khẩn khai nhận hành vi, tích cực khắc phục hậu quả, được phía gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan chức năng sớm kết thúc vụ việc để gia đình ổn định cuộc sống. Quá trình điều tra, qua xét nghiệm không thấy có nồng độ cồn trong hơi thở của ông Nguyễn Sỹ Cương. Ông Nguyễn Sỹ Cương có đầy đủ các bằng lái xe theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, đối chiếu các căn cứ, quy định của pháp luật, ông Nguyễn Sỹ Cương có đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự".