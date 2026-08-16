Người dân Ukraine được khuyến cáo tích trữ lương thực đủ dùng ít nhất hai tháng

Lá cờ Ukraine tại Kiev. Ảnh AP

"Việc bảo vệ các nhà máy nhiệt điện kết hợp nhiệt điện khỏi bị hư hại là bất khả thi và không thực tế, các nhà máy nhiệt điện kết hợp nhiệt điện sẽ bị phá dỡ vào tháng 11, có thể là tháng 10. Máy phát điện, bộ biến tần và tấm pin mặt trời là cần thiết, nhưng chúng hầu như không hoạt động trong tháng 11, tháng 12 và tháng 1. Vì vậy, tháng 11 sẽ là một tháng khó khăn, tháng 12 còn khó khăn hơn, và tháng 1 thì dễ dàng hơn một chút," ông Maksymchuk nói trong một video được đăng tải trên kênh Telegram của UNIAN.

Ông cũng tuyên bố rằng người dân Ukraine nên chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, trong đó sẽ không có điện hoặc hệ thống sưởi vào mùa đông.

"Tôi khuyên nên tích trữ lương thực và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng trong khoảng hai tháng, và nên làm điều đó vào khoảng tháng Mười", hãng tin dẫn lời một sĩ quan thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.

Thủ tướng Ukraine Serhiy Koretskyi trước đó đã tuyên bố rằng mùa đông tới ở nước này có thể khó khăn hơn mùa đông năm ngoái. Chuyên gia năng lượng Ukraine Stanislav Ignatiev đã nhận định vào cuối tháng 7 rằng mùa đông sắp tới ở Ukraine sẽ là mùa đông khó khăn nhất kể từ năm 2022, khi hệ thống năng lượng của đất nước không thể đáp ứng được nhu cầu.

Mùa đông năm ngoái, hầu hết các vùng của Ukraine đều gặp vấn đề về cung cấp điện và nhiệt do cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại, và lịch cắt điện đã được áp dụng.