Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu Nga bằng UAV với quy mô lớn

UAV Ukraine tấn công nhà kho của hãng bán lẻ lớn nhất Nga, gây hỏa hoạn. Ảnh: Kyiv Independent

Theo báo Kyiv Independent, vụ tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine diễn ra vào đêm 15/8, rạng sáng 16/8, gây hỏa hoạn tại kho hàng của Wildberries ở làng Koledino, gần thủ đô Moscow, Nga. Kiev cáo buộc Wildberries bán nhiều loại thiết bị có liên quan đến quân sự trên nền tảng của mình, trong đó có linh kiện UAV và áo giáp.

Tại thành phố Domodedovo, tổ hợp sản xuất và hậu cần Severnoye Domodedovo cũng bốc cháy trong cuộc tấn công do Ukraine phát động.

Theo Thống đốc Vorobyov, các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 187 UAV của Ukraine trên khắp tỉnh Moscow trong đêm, trong đó có các khu vực Domodedovo, Podolsk, Stupino, Odintsovo, Naro-Fominsk, Ramenskoye, Chekhov, Kolomna, Kashira và Yegoryevsk.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thống kê có khoảng 600 UAV đang hướng về tỉnh Moscow, trong đó 201 chiếc đã bị phá hủy trên bầu trời khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 822 UAV thù địch trong đêm tại nhiều khu vực khắp toàn quốc. Đây là một trong những cuộc bắn phá bằng UAV quy mô lớn nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga từ trước đến nay.

Tuy nhiên, báo Kyiv Independent nói họ chưa thể độc lập xác minh thông tin này. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng chịu sự kiểm soát của Moscow nhằm làm suy giảm khả năng tiếp tục triển khai các hành động quân sự của nước láng giềng.

Ngày 15/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân Ukraine đã sử dụng tên lửa Flamingo do nước này tự sản xuất để tấn công căn cứ không quân Savasleyka của Nga và một cơ sở quan trọng của tập đoàn vũ trụ Roscosmos tại tỉnh Samara.

Trước đó, vào đêm 14/8, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào một trong những cảng lớn nhất của Nga trên biển Baltic, khiến hai cơ sở chế biến bị hư hại.