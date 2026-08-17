Nga xây dựng 10 căn cứ quân sự bí mật mới dọc biên giới, gửi thông điệp khiến Ukraine, NATO lạnh gáy

Sân bay Kursk Vostok với các địa điểm lưu trữ và đường ray phóng máy bay không người lái.

Dựa trên các tài liệu bị rò rỉ và hình ảnh vệ tinh, tờ The Telegraph đã xác định được ít nhất 59 đường ray phóng mới. Những bệ phóng gắn trên đường ray này thay thế đường băng và cho phép phóng nhanh các máy bay không người lái hạng nặng ngay gần tiền tuyến, dọc theo biên giới Nga với Belarus và Ukraine.

Một số trung tâm điều khiển máy bay không người lái được cải tạo từ các căn cứ quân sự và sân bay dân sự, trong khi các bãi phóng bổ sung được xây dựng ở vùng nông thôn nước Nga.

Hình ảnh do công ty tình báo về máy bay không người lái Dronesec phân tích cho thấy khoảng 20 trong số các đường ray mới được lắp đặt có vẻ dài hơn bình thường. Các chuyên gia cho biết chúng được thiết kế để phóng các phiên bản cải tiến mới nhất sử dụng động cơ phản lực tốc độ cao của máy bay không người lái tầm xa.

Một số căn cứ này hiện đang được sử dụng để oanh tạc Ukraine, vị trí gần biên giới giúp chúng thực hiện các cuộc tấn công đường không quy mô lớn vượt qua hệ thống phòng không ngày càng suy yếu của Kiev.

Nhưng chúng cũng tiềm ẩn mối đe dọa lâu dài đối với các đồng minh NATO, khiến họ nằm trong tầm với của các máy bay không người lái tấn công công nghệ cao của Nga.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng Moscow đang nhanh chóng nâng cấp phiên bản máy bay không người lái Shahed của Iran, triển khai các biến thể phản lực tốc độ cao mới hơn có khả năng vươn tới mục tiêu cách xa gần 620 dặm. Việc sử dụng các biến thể mới từ các căn cứ đã được xác định sẽ giúp Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công vào thủ đô của Ba Lan.

Không có bằng chứng nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy, nhưng các nhà lãnh đạo NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột trong tương lai.

Theo các tài liệu của chính phủ Ukraine bị rò rỉ trên mạng, các biến thể mới nhất, mang tên Geran-4 và Geran-5, có thể bay đủ nhanh để né tránh các hệ thống phòng không trong khi mang theo tải trọng 90kg. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR cũng cảnh báo rằng Nga đang trang bị cho máy bay không người lái Geran tên lửa không đối không để tấn công các máy bay bảo vệ Kiev.

Các hình ảnh cho thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng máy bay không người lái công nghệ cao, với kho chứa tại một căn cứ đủ chỗ cho hơn 1.000 máy bay không người lái được cất giữ cùng một lúc. Tại một số địa điểm trọng yếu, các đường ray phóng bổ sung đang được xây dựng.

Theo Mike Monnik, giám đốc điều hành kiêm người sáng lập DroneSec, đơn vị phân tích hình ảnh vệ tinh, Nga đã "mở rộng đáng kể" mạng lưới máy bay không người lái của mình nhằm "tấn công Ukraine và đe dọa các quốc gia NATO".

Ông Monnik cho biết, Nga đã mở rộng khả năng phóng số lượng lớn máy bay không người lái, đồng thời sử dụng công nghệ để khiến các loại máy bay không người lái này khó bị đánh chặn hơn.

“Hai yếu tố này kết hợp lại tạo điều kiện cho Nga sở hữu ngày càng nhiều hệ thống máy bay không người lái có thể tấn công Ukraine và làm tăng khó khăn cho lực lượng Ukraine trong việc đánh chặn các thiết kế máy bay không người lái mới của Nga” - Monnik nói.

Một quan chức NATO nói với tờ The Telegraph: “Máy bay không người lái đã thay đổi căn bản bản chất của chiến tranh hiện đại và trở thành yếu tố quyết định trên chiến trường. Chúng tôi đang nhanh chóng mở rộng khả năng sản xuất, vận hành và vô hiệu hóa máy bay không người lái trên quy mô lớn”.

Dữ liệu theo dõi nguồn mở cho thấy bảy trong số 10 địa điểm được tờ The Telegraph xác định đã được Nga sử dụng trong một số vụ oanh tạc Kiev gần đây.