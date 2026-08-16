Ukraine tuyên bố phản công thành công ở chiến trường miền Nam, Nga chịu tổn thất nặng nề

Binh sĩ Ukraine bắn về phía lực lương Nga. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine

Tổn thất kỷ lục của Nga và bước tiến chiến thuật của Ukraine

Theo ước tính từ Bộ Quốc phòng Ukraine dựa trên dữ liệu ghi hình từ máy bay không người lái (drone), quân đội Nga đã hứng chịu khoảng 42.860 thương vong (tử trận hoặc bị thương nặng) chỉ trong tháng 7/2026 – mức thiệt hại cao nhất tính từ tháng 1/2025. Con số này đưa tổng thương vong nhân lực của Moscow từ tháng 2/2022 lên tới 1.461.660 người. Ngoài ra, quân đội Nga cũng mất 13.998 ô tô, xe tải và mô tô trong tháng 7, đánh dấu mức kỷ lục của cuộc chiến toàn diện.

Dù các con số này chưa thể được xác minh độc lập, các nền tảng thông tin quân sự đã ghi nhận hoạt động drone dày đặc của Ukraine nhằm cắt đứt các tuyến hậu cần và đoàn xe tiếp viện tại các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam.

Nhờ chiến thuật tấn công tiệm tiến, tập trung bào mòn sinh lực thay vì ồ ạt tiến quân, các lữ đoàn xung kích Ukraine đã đẩy lùi quân Nga hơn chục km, tái kiểm soát khoảng 745 km² lãnh thổ cùng 26 khu định cư dọc theo mặt trận giao nhau giữa các vùng Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội cũng đã rà soát và làm sạch thêm 300 km² vùng "đất xám" không người lái.

Hiện Nga cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về những tuyên bố của Ukraine.

Trước đó, ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nghe Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo về việc quân đội Nga đang tiến công nhanh chóng tại hướng Oleksandrivka và tuyên bố đã kiểm soát khu vực này.

Chiến tranh drone và cái giá đắt ở hậu phương

Để tạo ra bước ngoặt này, Lực lượng Tác chiến Không người lái Ukraine đã duy trì chiến dịch drone cảm tử tầm trung quy mô lớn nhắm vào các huyết mạch giao thông của Nga ở phía Nam. Chỉ riêng trong tháng 7, hơn 400 xe tải chở quân trang, đạn dược và nhiên liệu đã bị phá hủy, khiến nhiều đơn vị tiền tuyến của Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Tuy nhiên, chiến sự khốc liệt cũng đi kèm cái giá quá đắt về phía dân sự. Báo cáo từ Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Năm xác nhận tháng 7/2026 là tháng đẫm máu nhất đối với dân thường Ukraine trong toàn bộ cuộc chiến, với 437 người thiệt mạng (tăng 30% so với tháng 6), chủ yếu do các cuộc không kích, bom lượn và tên lửa nhắm vào các khu vực đô thị và chung cư cao tầng.