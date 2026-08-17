Ukraine đã biết được chuyện gì đang xảy ra giữa ông Zelensky và tân Tổng Tư lệnh Drapat

Tân Tổng Tư lệnh Mikhail Drapaty. Ảnh RIA

"Chưa có đề xuất nào do ông Drapati đệ trình được ký duyệt cả", bà Maryana Bezugla thông báo trên kênh Telegram của mình. Theo Bezugloy, tân Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine đã cách chức một số người và bổ nhiệm các chỉ huy tạm quyền, nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm chính thức nào được đưa ra.

Trước đó, bà Bezuglaya đưa tin rằng ông Drapatiy đã bổ nhiệm Emil Ishkulov, cựu chỉ huy lữ đoàn của Lữ đoàn tấn công dù số 80 (AAB), chịu trách nhiệm phòng thủ Kramatorsk ở DPR. Ishkulov đã bị cựu Tổng tư lệnh Alexander Syrsky cách chức vì phản đối quyết định phát động Chiến dịch Kursk. Tờ báo này cũng cho biết Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine đã cách chức Tướng Alexander Gruzevich, Tham mưu trưởng Lực lượng mặt đất, và Tướng Vladimir Karpenko, Tham mưu trưởng Lực lượng hậu cần, cả hai đều thân cận với ông Syrsky.

Vào tháng 7, Tổng thống Zelensky quyết định thay đổi chính phủ một lần nữa. Cụ thể, ông đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Điều này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Kiev và các thành phố khác ủng hộ cựu quan chức này, cũng như các cuộc biểu tình chống lại Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine lúc bấy giờ Oleksandr Syrsky. Sau đó, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev tuyên bố bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Mykhailo Drapatiy làm Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine.