Phát hiện quần thể 'nữ hoàng linh trưởng' quý hiếm trong rừng Quảng Trị

Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, vừa ghi nhận quần thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại tiểu khu 613 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Đây là loài linh trưởng được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng”.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, quần thể voọc chà vá chân nâu được ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá với khá nhiều cá thể. Đây cũng là lần đầu bắt gặp đàn với số lượng lớn, tiếp cận được gần và chụp ảnh đẹp.

Ghi nhận quần thể loài Vọoc Chà vá chân nâu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa do Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị quản lý. (Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị)

Quần thể xuất hiện ở khu vực cách khu dân cư khoảng 3km, cho thấy việc săn bắn được ngăn chặn.

Voọc Chà vá chân đỏ hay còn gọi là voọc Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) thuộc họ Khỉ Cựu Thế giới (để phân biệt với loài khỉ tân thế giới), và là loài có màu sắc rực rỡ nhất trong số các loài linh trưởng.

Chúng được biết mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng” cũng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và độc đáo. Từ đầu gối đến mắt cá chân của Voọc chà vá chân nâu giống như “đôi tất dài màu nâu đỏ”, cẳng tay trước của chúng như được phủ một lớp găng tay trắng. Bàn tay và đôi chân lại có màu đen.

Voọc chà vá chân nâu có vành râu quai nón màu trắng và thường của con đực sẽ rậm rạp hơn. Đuôi dài màu trắng và có cụm lông trắng ở phía cuối. Phần bụng và lưng có màu xám. Bộ lông trên cơ thể là tổng hợp hài hòa của 5 màu đen, xám, trắng, nâu đỏ, cam nên còn được gọi là voọc ngũ sắc.

Cá thể trưởng thành có trọng lượng cơ thể trung bình ở con đực và con cái tương ứng 11 kg và 8,44 kg. Kích thước thân trung bình khoảng 61 cm ở con đực và 55 cm ở con cái. Đuôi thuôn và dài 55-76 cm. Ở con đực có hai túm lông trắng ở hai góc phía trên gốc đuôi hình tam giác.