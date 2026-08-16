Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại trên tàu chiến Nga sau đòn tập kích từ Ukraine

Hai tàu xuất hiện trong ảnh là Admiral Essen và Admiral Makarov, đều thuộc lớp tàu khu trục Dự án 11356R và là những phương tiện mang tên lửa Kalibr quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga. Mỗi tàu được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng gồm 8 ống, từng được Nga sử dụng nhiều lần để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Ảnh vệ tinh cho thấy 2 tàu chiến của Nga bị hư hại. (Ảnh: Vantor)

Nhà báo Jake Epstein của tờ Business Insider, công bố hình ảnh vệ tinh trên X và cho biết cả 2 tàu dường như đều chịu ảnh hưởng từ cuộc tấn công và hỏa hoạn ở khu vực bệ phóng tên lửa phía trước. Tuy nhiên, hình ảnh chưa đủ để kết luận hai tàu bị vô hiệu hóa vĩnh viễn hay mức độ thiệt hại nghiêm trọng đến đâu.

Trước đó một ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công 4 tàu chiến Nga tại Novorossiysk trong đêm 12/8, gồm Admiral Essen, Admiral Makarov, tàu tên lửa cỡ nhỏ Buyan-M thuộc Dự án 21631 và tàu tuần tra Vasily Bykov thuộc Dự án 22160. Kiev khi đó nhấn mạnh rằng đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Phân tích độc lập từ nhóm tình báo nguồn mở Exilenova+ cũng chỉ ra các khu vực có dấu hiệu bị đánh trúng gần bệ phóng Kalibr và phần thượng tầng phía sau của Admiral Makarov, nơi đặt hệ thống radar. Admiral Essen cũng xuất hiện dấu vết tương tự quanh khu vực bệ phóng phía trước.

Điểm đáng chú ý là các dấu vết thiệt hại tập trung chủ yếu quanh cụm bệ phóng tên lửa của hai tàu, thay vì trải rộng trên toàn bộ thân tàu.

Ảnh vệ tinh vẫn chưa thể cho biết chính xác mức độ hư hỏng bên trong. Một số nhà phân tích nhận định các dấu vết có thể phù hợp với một đám cháy xảy ra trong thời gian ngắn, thay vì một vụ nổ lớn. Nhưng từ những hình ảnh này chưa thể xác định các ống phóng thẳng đứng, tên lửa bên trong hay hệ thống điện tử xung quanh có bị phá hủy hoặc mất khả năng hoạt động hay không.

Ngay cả một vụ cháy không lớn tại khu vực bệ phóng cũng có thể gây hậu quả đáng kể. Các hệ thống tên lửa trên tàu chiến hiện đại bao gồm mạng lưới dây dẫn, cảm biến và thiết bị điện tử phức tạp. Vì vậy, việc đánh giá thiệt hại và xác định những bộ phận cần thay thế có thể đòi hỏi quá trình kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sửa chữa.

Novorossiysk tiếp tục trở thành mục tiêu của Ukraine

Cuộc tập kích mới nhất cũng nối tiếp những lần Ukraine nhắm vào hai tàu chiến này. Theo Maritime Executive, Ukraine từng tuyên bố tấn công Admiral Essen ngày 2/3/2026 và Admiral Makarov ngày 6/3/2026, dù chưa có bằng chứng trước đó cho thấy 2 tàu chịu thiệt hại tương tự như những gì hình ảnh vệ tinh lần này thể hiện.

Novorossiysk trở thành căn cứ hoạt động quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga, sau khi Moscow di chuyển phần lớn lực lượng khỏi các căn cứ tại Crimea trước sức ép từ những cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine. Việc đưa tàu về Novorossiysk vẫn không giúp Hạm đội Biển Đen hoàn toàn tránh được các đòn tập kích.

Các hình ảnh vệ tinh và phân tích nguồn mở còn cho thấy, thiệt hại tại nhiều khu vực khác trong cảng Novorossiysk và cơ sở hạ tầng của hạm đội. Nhà phân tích OSINT NOELreports cho biết, hình ảnh Vantor cho thấy dấu hiệu thiệt hại đối với một tàu khu trục lớp Krivak cùng một số tàu khác.

Ngày 13/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev đã sử dụng kết hợp UAV tầm xa và các loại vũ khí khác trong cuộc tập kích nhằm vào các tàu chiến Nga trong vịnh Novorossiysk. Theo thông tin ông đưa ra, mục tiêu còn có một tàu đổ bộ lớn và một tàu hộ vệ, bên cạnh 2 tàu khu trục lớp Grigorovich là Admiral Essen và Admiral Makarov.