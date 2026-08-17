Nga đánh chặn gần 2.800 UAV Ukraine trong hai ngày, Matxcơva hứng đợt tập kích lớn

Kho hàng gần Matxcơva bốc cháy sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine

Một ngày trước đó, Nga tuyên bố phá hủy 1.328 UAV, 7 bom dẫn đường, 17 tên lửa Flamingo và 4 quả đạn HIMARS của Ukraine. Riêng số UAV mà Matxcơva tuyên bố đánh chặn trong hai ngày đã vượt 2.800 chiếc.

C﻿ột khói bốc lên từ đám cháy tại nhà máy Wildberries, Nga

Thị trưởng Matxcơva Sergey Sobyanin cho biết khoảng 600 UAV đã tìm cách tấn công khu vực thủ đô Nga từ đêm 15-8 đến sáng 16-8, mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Theo ông Sobyanin, chỉ khoảng 1/3 số UAV có thể tiến gần vùng ngoại ô Matxcơva trước khi bị đánh chặn và phá hủy. Đợt tập kích khiến 3 dân thường bị thương gần đường vành đai Matxcơva.

Thị trưởng Matxcơva cho biết thêm, hơn 1.700 UAV đã nhắm vào khu vực Matxcơva trong vòng một tuần, phần lớn bị vô hiệu hóa từ xa, 123 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận Thủ đô.

Trong diễn biến liên quan, ông Denis Pushilin, lãnh đạo khu vực Donetsk cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 16-8 tại thành phố Gorlovka khiến 1 người thiệt mạng và 10 dân thường bị thương, trong đó có 1 trẻ em.

Vụ hỏa hoạn do các cuộc tấn công gây ra tại chợ sách Petrovka ở quận Obolonskyi, Kiev, Ukraine

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cũng khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 người ở vùng biên giới Sumy. Một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev lúc 3h sáng 16-8 đã làm 6 người bị thương và gây ra một số vụ cháy ở Thủ đô.