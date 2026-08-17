Các tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân có vi phạm nồng độ cồn?

Theo Cục Cảnh sát giao thông, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h29, trên cầu Nhật Tân, hướng từ đường Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc địa bàn phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân

Bốn ô tô liên quan mang biển kiểm soát 22A-213.xx, 19A-622.xx, 29K-061.xx và 19B-024.xx. Vụ việc khiến cả 4 phương tiện hư hỏng, một tài xế bị thương nhẹ và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu.

Một vụ tai nạn cách đó 100m khiến một xe ô tô 5 chỗ lật ngửa bụng giữa cầu Nhật Tân

Đáng chú ý, qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, 3 tài xế được xác định không có nồng độ cồn trong hơi thở. Đối với tài xế bị thương, cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra theo quy định.

Cảnh sát có mặt xử lý vụ việc

Như vậy, chưa ghi nhận tài xế nào trong số 3 người được kiểm tra tại hiện trường vi phạm nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra đối với tài xế bị thương sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Vụ việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Hiện giao thông qua cầu Nhật Tân đã trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.