‘Quan bà’ Trung Quốc bị ép dùng nhan sắc giúp chồng thăng tiến sự nghiệp

Lời tòa soạn Từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Trung Quốc nhưng một số nữ quan chức đã sa ngã, dùng tiền bạc đổi lấy sắc dục hoặc dâng hiến nhan sắc để có được quyền lực. Những vụ án dưới đây hé lộ những góc tối trong đời sống của một bộ phận nữ quan chức biến chất ở “quốc gia tỷ dân”.

Theo trang tin Baijiahao Baidu, ngay khi phát hiện vợ mình là Đặng Khiết ngoại tình, thay vì làm rùm beng, Lương Chí Quân nhận ra “tiềm năng” của vợ và ép Đặng phải dùng nhan sắc phục vụ một số vị quan chức cấp cao để trải đường cho sự nghiệp của ông ta.

Đặng Khiết khoảng những năm 2000. Ảnh: Sina

Sự nghiệp thuận lợi

Đặng Khiết sinh năm 1968 tại một vùng thôn quê ở ngoại vi thị trấn Sâm Châu (nay là thành phố Sâm Châu) ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng cha mẹ Đặng vẫn cung cấp cho các con một cuộc sống ổn định. Đặng từ nhỏ cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên ý thức được việc cha mẹ cho mình đi học nhằm thay đổi cuộc đời.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, vào năm 1985, Đặng được điều về công tác tại trạm biên phòng ở thành phố Thâm Quyến tại tỉnh Quảng Đông. Nhờ có những biểu hiện xuất sắc trong công việc, vào tháng 10/1990, Đặng được chuyển về làm việc ở Cục Kiểm định hàng hóa thành phố Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông. Trong thời gian công tác tại đây, cô gặp Lương Chí Quân và kết hôn với người đàn ông này. Từ đây, cuộc sống và sự nghiệp của Đặng - Lương luôn gắn liền với nhau.

Lương Chí Quân. Ảnh: Baidu

Vào năm 1998, Lương Chí Quân được bổ nhiệm làm đội trưởng đội kiểm tra trực thuộc Cục Giám sát kỹ thuật thành phố Trung Sơn. Sự thăng tiến của chồng đã giúp ích cho sự nghiệp của Đặng. Chỉ 1 năm sau, Đặng được đề bạt về Cục Kiểm dịch xuất nhập cảnh thành phố Trung Sơn.

Đến tháng 12/2004, Đặng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học công nghệ thành phố Trung Sơn. Vì hai vợ chồng lúc này nắm chức vụ ở hai thành phố khác nhau nên Đặng dần ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Nhờ sự giúp đỡ của tình nhân nên vào tháng 1/2008, Đặng được đề bạt làm Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học công nghệ Trung Sơn.

Bị chồng ép đi tiếp lãnh đạo

Đầu năm 2008, nhận thấy một số biểu hiện khác lạ của vợ, Lương Chí Quân cho người theo dõi và phát hiện Đặng ngoại tình. Một tối nọ, thay vì đi công tác như thường lệ, Lương chờ sẵn ở nhà và chất vấn Đặng ngay khi bà này vừa từ chỗ người tình về. Dù cố lấp liếm, nhưng trước những bằng chứng được chồng đưa ra, Đặng chỉ biết thú nhận bản thân đã quan hệ ngoài luồng.

Thay vì làm rùm beng, Lương nhận ra “tiềm năng” của vợ và ép Đặng phải dùng nhan sắc để phục vụ một số vị quan chức cấp cao để trải đường cho sự nghiệp của mình.

Theo lời kể từ một điều tra viên phụ trách vụ án Lương - Đặng, khoảng 2 tuần sau đêm đó, Lương đã móc nối cho Đặng gặp gỡ một quan chức cấp cao tại khách sạn với lý do “chăm sóc lãnh đạo”. Nhờ vậy, vào tháng 6/2008, Lương được đề bạt làm Phó giám đốc Sở Lao động và an sinh xã hội thành phố Trung Sơn.

Trước mặt nhiều người, Lương Chí Quân và Đặng Khiết luôn tỏ vẻ yêu thương và chiều chuộng nhau. Nhưng trên thực tế, Lương và Đặng đã bí mật ly thân và tận hưởng cuộc sống tình ái của riêng mình. Mỗi khi cần thăng tiến trong sự nghiệp, Lương lại đưa ra những bằng chứng ngoại tình để ép Đặng đi “chăm sóc lãnh đạo”.

Vào năm 2016, Đặng quyết định nghỉ hưu sớm để tránh tiếp tục làm công cụ giúp Lương thăng tiến. Tuy nhiên, đến năm 2018, Lương bị tạm giam với lý do vi phạm kỷ luật và với tư cách là vợ, Đặng cũng bị điều tra.

Theo Baijiahao Baidu, các điều tra viên phát hiện trong thời gian đương chức, Đặng đã nhận hối lộ gần 7,5 triệu Nhân dân tệ và 120.000 HKD. Vào tháng 2/2019, Tòa án thành phố Giang Môn xét xử vụ án của Đặng Khiết và Lương Chí Quân. Tòa tuyên Đặng 15 năm tù và phạt 1 triệu Nhân dân tệ, trong khi Lương lĩnh 12 năm tù và bị phạt 800.000 Nhân dân tệ.