Ukraine ồ ạt tấn công các sở chỉ huy Nga, kho chứa UAV trên khắp mặt trận

Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tập kích chính xác nhắm vào các mục tiêu quân sự trọng yếu của Nga trong 2 ngày 24-15/8. Ảnh Pravda.

Phá hủy vũ khí phòng không và kho tàng chiến lược của Nga

Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, chiến dịch không kích và pháo kích dồn dập hai ngày 14 và 15/8 đã giáng đòn mạnh vào các cơ sở hậu cần, kho tàng và hệ thống phòng không của đối phương.

Đáng chú ý nhất là việc Ukraine phá hủy thành công một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Strela-10 của Nga tại thành phố Kreminna thuộc tỉnh Luhansk. Hệ thống phòng không cơ động này vốn được thiết kế để bảo vệ lực lượng mặt đất trước các mối đe dọa tầm thấp từ trên không, việc mất đi khí tài này sẽ làm giảm đáng kể năng lực che chắn cho quân đội Nga tại khu vực.

Song song với đó, các lực lượng Ukraine tiếp tục tập kích một kho lưu trữ máy bay không người lái (drone) tại khu vực Vuhledar (Donetsk). Kho chứa này là nơi tập kết UAV phục vụ cho các hoạt động trinh sát và tấn công sát mặt trận, do đó đòn đánh trúng kho được kỳ vọng sẽ làm suy yếu năng lực duy trì cường độ tác chiến drone của Nga tại đây.

Vô hiệu hóa tuyến hậu cần và loạt sở chỉ huy

Tại thành phố Lysychansk (Lugansk), một kho vật tư và logistics lớn của quân đội Nga cũng nằm trong tầm ngắm. Các cơ sở hậu cần này đóng vai trò quyết định trong việc luân chuyển trang thiết bị và đạn dược cho các đơn vị tiền tuyến, việc bị trúng đòn sẽ gây ra sự đứt gãy nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng chiến trường.

Bên cạnh các kho targa, quân đội Ukraine còn xác nhận đã tấn công trực diện vào hai sở chỉ huy quan trọng: Sở chỉ huy thứ nhất nằm tại Selydove thuộc tỉnh Donetsk; Sở chỉ huy thứ hai đặt tại Mykhailivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Việc liên tiếp nhắm vào các trung tâm điều hành và nguồn cung hậu cần cho thấy chiến lược tập trung bào mòn năng lực chỉ huy và tiếp viện của quân đội Ukraine nhằm làm suy yếu đà tiến của đối phương dọc theo chiến tuyến phía Đông và phía Nam.

Ukraine sử dụng drone Anh tập kích sâu trong lãnh thổ Nga

Theo tờ The Times, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng bắt đầu triển khai các loại drone do Anh sản xuất trong các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga suốt 6 tháng qua.

Các loại vũ khí được sử dụng bao gồm drone phản lực Nyan do BAE Systems chế tạo – từng được Hải quân Hoàng gia Anh thử nghiệm – cùng một dòng drone bí mật khác. Dù phần lớn các chiến dịch tầm xa sử dụng khí tài nội địa, các nguồn tin quân sự xác nhận Ukraine đã đạt nhiều thành công đáng kể với dòng vũ khí Anh.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhiều nhà máy lọc dầu nằm gần Moscow, tại Yaroslavl và Volgograd, cũng như khu vực Belgorod. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine cũng sử dụng tên lửa nội địa Flamingo để tập kích căn cứ không quân Savasleyka và một cơ sở của Roscosmos tại tỉnh Samara.

Giới chuyên gia cảnh báo việc Kiev sử dụng vũ khí Anh có thể khiến Moscow gia tăng các chiến dịch chiến tranh kết hợp, bao gồm tấn công mạng nhằm vào Vương quốc Anh trong thời gian tới.