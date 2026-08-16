Kiev báo động vì Nga bãi bỏ biên giới với các vùng lãnh thổ đã sáp nhập từ Ukraine

Binh sĩ Nga. Ảnh: GI.

Theo tài liệu của FSB mà hãng tin độc lập Nga Agenstvo cônng bố ngày 13/8, FSB đề xuất xóa bỏ các mệnh lệnh trước đó về thiết lập các khu vực biên giới ở tỉnh Rostov và Voronezh dọc theo đường biên giới của Nga với các tỉnh Luhansk và Donetsk phía đông Ukraine đã sáp nhập vào Nga, cũng như các khu vực biên giới giữa Crimea và các phần đã sáp nhập của tỉnh Kherson.

Tại Crimea, Nga sẽ duy trì chế độ biên giới "trong phạm vi các đảo Biển Đen thuộc Liên bang Nga", theo các tài liệu.

Năm 2014, Nga sáp nhập Crimea và năm 2022 các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia bỏ phiếu trưng cầu dân ý đồng ý sáp nhập vào Nga.

Những mệnh lệnh trước đây về thiết lập khu vực biên giới trên thực tế đã biến việc nhập cảnh và xuất cảnh khỏi các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine thành một thủ tục gần như giống hệt với việc vượt qua biên giới quốc gia.

Giờ đây, trong đề xuất mới, FSB giải thích việc bãi bỏ khu vực biên giới là do đã hoàn thành việc sáp nhập các vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk và Kherson vào Liên bang Nga.

Việc thông qua văn kiện này trên thực tế đã loại bỏ các rào cản hành chính chính thức đối với việc di chuyển lực lượng quân sự và phương tiện vận tải dân sự giữa các vùng lãnh thổ lân cận của Nga và các vùng lãnh thổ đã sáp nhập từ Ukraine.

Nga đã có hàng loạt động thái để hội nhập các vùng đã bỏ phiếu sáp nhập vào hệ thống hành chính và pháp luật của Nga.

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh gia hạn vô thời hạn việc đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch Nga cho cư dân tại các vùng lãnh thổ mới.

Động thái của FSB được cho là diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm hiến pháp của nhà nước và lực lượng vũ trang.

Ông cũng nói rằng Ukraine sẽ không chấp nhận tối hậu thư hay đồng ý đầu hàng lãnh thổ, người dân hoặc nhà cửa của mình, nhưng thừa nhận rằng một số khu vực của đất nước vẫn đang bị Nga kiểm soát.