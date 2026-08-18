Hình hài nhà ga sân bay Phú Quốc sau một năm thi công

Tính đến tháng 8, nhà ga T2 - điểm nhấn của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bêtông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% hạng mục xây, trát. Công trường đang chuyển sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị khai thác.

Dự án khởi công từ tháng 7/2025, tổng vốn 22.000 tỷ đồng, nhà ga được thiết kế theo hình cánh chim phượng hoàng lửa. Công trình dự kiến vận hành từ tháng 4 năm sau, phục vụ APEC 2027.

Công nhân lắp đặt những tấm thép tạo hình chim phượng hoàng của nhà ga. Đại diện Ban quản lý dự án cho biết, hệ mái là một trong những hạng mục khó nhất của dự án, do tạo hình thiết kế phức tạp với nhiều lớp "lông vũ" nổi và chìm xen kẽ. Tổng khối lượng thép của hệ kết cấu mái lên tới gần 25.000 tấn, với nhịp lớn nhất 72 m.

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Một góc nhà ga T2 đang hoàn thiện phần thô. Khi đưa vào khai thác, nhà ga dự kiến tích hợp công nghệ làm thủ tục trực tuyến, phân loại hành lý tự động và nhận dạng sinh trắc học, giúp tối ưu quy trình di chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên trong nhà ga, dây chuyền hành lý 5 tầng hiện đại đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Theo kế hoạch, công tác kiểm tra chạy thử hệ thống sẽ vào ngày 20/8.

Trần mái nhà ga sắp hoàn thành khung chịu lực.

Công nhân thi công hệ mái của nhà ga. Toàn bộ dự án huy động hơn 6.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo 3 ca, 4 kíp để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Hiện nhà thầu lắp đặt hế thống kính trên phần mái nhà ga hành khách. Công trình sử dụng hệ kính Unitized với mỗi tấm rộng khoảng 2 x 3 m, nặng 400-500 kg, vừa hoàn thiện kiến trúc vừa tạo lớp bao che vững chắc bảo vệ nhà ga trước thời tiết khắc nghiệt. Theo nhà thầu, kính nhập khẩu được gia công trực tiếp tại xưởng trên đảo trước khi chuyển ra công trường. Giai đoạn đầu, năng suất lắp đặt đạt khoảng 20 tấm/ngày. Khi mặt bằng, thiết bị và nhân lực dần được đồng bộ, năng suất nâng dần lên khoảng 30-40 tấm/ngày và tiếp tục được tối ưu nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch.

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Mặt ngoài nhà ga đang dần hoàn thiện. Theo thiết kế, bao quanh không gian nhà ga là những khu vườn hồ tiêu, hàng dừa, hoa giấy cùng hệ thực vật nhiệt đới đặc trưng của Phú Quốc.

Hệ thống đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3 km trong sân bay đã hoàn thành và bay hiệu chuẩn ngày 27/7. Đây là hạng mục hoàn thành sớm nhất trong dự án, dự kiến khai thác ngày 3/9.

Thiết kế sân bay với cảm hứng từ hình ảnh cánh chim phượng hoàng.

Theo quy hoạch, sân bay rộng hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Trước thềm APEC 2027, công suất sân bay dự kiến đạt 18 triệu lượt hành khách/năm, gấp 4,5 lần hiện nay, đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch, kinh tế của đảo ngọc Phú Quốc. Đến năm 2050, sân bay được quy hoạch đạt công suất 50 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Vị trí sân bay Phú Quốc. Đồ hoạ: Hoàng Thanh