Hình hài nhà ga sân bay Phú Quốc sau một năm thi công
An Giang - Sau hơn một năm thi công, nhà ga T2 sân bay Phú Quốc với hình chim phượng hoàng lửa dần hoàn thiện kết cấu trần, mái và lắp tổng cộng 9.500 tấm kính.
Tính đến tháng 8, nhà ga T2 - điểm nhấn của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bêtông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% hạng mục xây, trát. Công trường đang chuyển sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị khai thác.
Dự án khởi công từ tháng 7/2025, tổng vốn 22.000 tỷ đồng, nhà ga được thiết kế theo hình cánh chim phượng hoàng lửa. Công trình dự kiến vận hành từ tháng 4 năm sau, phục vụ APEC 2027.
Một góc nhà ga T2 đang hoàn thiện phần thô. Khi đưa vào khai thác, nhà ga dự kiến tích hợp công nghệ làm thủ tục trực tuyến, phân loại hành lý tự động và nhận dạng sinh trắc học, giúp tối ưu quy trình di chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Trần mái nhà ga sắp hoàn thành khung chịu lực.
Mặt ngoài nhà ga đang dần hoàn thiện. Theo thiết kế, bao quanh không gian nhà ga là những khu vườn hồ tiêu, hàng dừa, hoa giấy cùng hệ thực vật nhiệt đới đặc trưng của Phú Quốc.
Hệ thống đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3 km trong sân bay đã hoàn thành và bay hiệu chuẩn ngày 27/7. Đây là hạng mục hoàn thành sớm nhất trong dự án, dự kiến khai thác ngày 3/9.
Thiết kế sân bay với cảm hứng từ hình ảnh cánh chim phượng hoàng.
Theo quy hoạch, sân bay rộng hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.
Trước thềm APEC 2027, công suất sân bay dự kiến đạt 18 triệu lượt hành khách/năm, gấp 4,5 lần hiện nay, đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch, kinh tế của đảo ngọc Phú Quốc. Đến năm 2050, sân bay được quy hoạch đạt công suất 50 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Vị trí sân bay Phú Quốc. Đồ hoạ: Hoàng Thanh
Sân bay Phú Quốc đang xây dựng nhà ga T2 với thiết kế lấy cảm hứng từ cánh chim phượng hoàng, biểu trưng cho tham vọng vươn tầm quốc tế của hàng không...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/08/2026 16:40 PM (GMT+7)