Ukraine bất ngờ phát hiện điểm yếu chí mạng của "sát thủ trên không" tối tân mới của Nga

Máy bay không người lái tấn công Geran-3 bay bằng động cơ phản lực của Nga. (Ảnh: Wild Hornets)

Theo Đại tá Artem Skurativskyi, thuộc cơ quan phòng không của Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 Ukraine, Geran-3 sử dụng động cơ phản lực và có tốc độ vượt xa phiên bản tiền nhiệm. Ông cho biết Ukraine đã nâng tỷ lệ đánh chặn UAV Geran-2 và Shahed-136 lên khoảng 80-93%, tùy quy mô từng đợt tấn công. Đây được cho là một trong những nguyên nhân thúc đẩy Nga phát triển phiên bản Shahed sử dụng động cơ phản lực.

Tốc độ tăng vọt

Lợi thế lớn nhất của Geran-3 là tốc độ.

Theo ông Skurativskyi, khác với phiên bản tiền nhiệm sử dụng động cơ piston, biến thể động cơ phản lực có tốc độ bay cao hơn đáng kể, khiến hệ thống phòng không gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh chặn, đồng thời cho phép UAV vượt qua quãng đường lớn trong thời gian ngắn hơn.

Cụ thể, Geran-3 có thể bay từ khu vực biên giới Belarus tới Kiev chỉ trong 35 phút, nhanh gấp khoảng 4 lần phiên bản trước.

Không chỉ nhanh hơn, UAV mới còn được trang bị mô-đun camera quang-điện tử, cho phép người điều khiển theo dõi và dẫn hướng đạn lảng vảng tới mục tiêu theo thời gian thực.

Nhưng động cơ phản lực lại trở thành điểm yếu

Tuy nhiên, tốc độ cao đi kèm với những hạn chế đáng kể.

Geran-3 có thân dài khoảng 3,5 m, sải cánh khoảng 3 m, khiến nó dễ bị các hệ thống radar phát hiện hơn khi hoạt động trên không phận Ukraine, theo Đại tá Skurativskyi.

Động cơ phản lực cũng tạo ra dấu hiệu nhiệt mạnh. Theo ông, lượng bức xạ nhiệt lớn khiến UAV trở nên dễ bị tổn thương trước các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Nói cách khác, chính động cơ giúp Geran-3 tăng tốc cũng tạo ra một “dấu vết nhiệt” rõ ràng hơn, giúp Ukraine có thêm cơ hội phát hiện và đánh chặn loại UAV này.

Nga vẫn sử dụng Geran-3 hạn chế

Geran-3 được cho là chưa thay thế hoàn toàn các UAV Shahed cũ.

Theo Đại tá Skurativskyi, UAV Geran-3 động cơ phản lực hiện chiếm khoảng 20% tổng số Shahed mà Nga phóng đi, trong khi phần lớn các cuộc tấn công vẫn sử dụng Geran-2. Tuy nhiên, tỷ lệ Geran-3 ngày càng tăng cho thấy năng lực sản xuất loại UAV này đang được mở rộng.

Nga sử dụng phiên bản động cơ phản lực nhằm tập kích các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng, năng lượng và quân sự ở miền Đông, miền Nam và miền Trung Ukraine. UAV có thể sử dụng camera để truy tìm mục tiêu hoặc được triển khai trong các đợt tập kích quy mô lớn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không.

Ukraine vì thế cũng phải điều chỉnh phương án đối phó.

Các nhóm hỏa lực cơ động từng đạt hiệu quả cao trong việc đánh chặn Shahed gặp nhiều khó khăn hơn trước phiên bản động cơ phản lực do tốc độ cao của Geran-3.

Tuy nhiên, Đại tá Skurativskyi xác nhận lực lượng thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 81 của Ukraine đã bắt đầu sử dụng UAV đánh chặn để tiêu diệt các Shahed động cơ phản lực.