Mưa lớn tới 450 mm, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó lũ quét, sạt lở

Theo dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm ngày 17 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ phía bắc Quảng Trị trở ra) có thể xảy ra đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, thời gian mưa dự kiến kéo dài ngay sau những đợt mưa liên tiếp vừa qua, nguy cơ xảy ra đợt lũ trên các sông, suối thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi; đồng thời trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa dông, kèm theo gió giật mạnh.

Từ đêm 17 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra đợt mưa lớn. (Ảnh: VGP)

Để chủ động ứng phó thiên tai, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (từ Quảng Trị trở ra) tổ chức theo dõi sát tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các Bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu chậm trễ, lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra thiệt hại về tính mạng của nhân dân.

Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, công trình giao thông, thủy lợi đang thi công dở dang.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn, nhất là ứng phó nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, cần thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai đến người dân; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để nhân dân biết và chủ động phòng, tránh, ứng phó bảo đảm an toàn.