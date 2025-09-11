Nga, Trung Quốc lên tiếng việc Israel không kích Qatar

Ngày 10-9, Bộ Ngoại giao hai nước Nga và Trung Quốc lên tiếng về vụ Israel không kích Qatar, nhắm vào trụ sở của lực lượng Hamas ở thủ đô Doha.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Moscow coi cuộc không kích của Israel vào thủ đô Qatar là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo hãng thông tấn TASS.

“Moscow xem đây là hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia độc lập, đồng thời làm gia tăng căng thẳng và bất ổn tại Trung Đông” - thông cáo nêu rõ.

Ảnh chụp từ đoạn phim của AFPTV cho thấy khói bốc lên sau các vụ nổ ở thủ đô Doha (Qatar) ngày 9-9. Ảnh: Jacqueline Penney/AFPTV

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cách Israel xử lý những người mà họ coi là kẻ thù “rất đáng bị lên án”. Việc không kích vào Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel nhằm chấm dứt cuộc chiến gần hai năm ở Gaza và thả con tin - chỉ có thể được hiểu là hành động phá hoại nỗ lực quốc tế vì hòa bình.

Nga kêu gọi các bên hành xử có trách nhiệm, tránh những hành động làm trầm trọng thêm tình hình. Nga nhấn mạnh cần sớm thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza và giải quyết vấn đề Palestine dựa trên khuôn khổ pháp lý quốc tế đã được thừa nhận.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công, cho rằng Israel đã vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của Qatar, theo tờ China Daily.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm bày tỏ sự lo ngại sâu sắc rằng vụ việc sẽ làm leo thang căng thẳng khu vực, đồng thời phản đối các nỗ lực phá hoại tiến trình đàm phán ngừng bắn Gaza.

“Sức mạnh quân sự không thể mang lại hòa bình Trung Đông, đối thoại và đàm phán mới là con đường duy nhất” - ông Lâm nêu rõ.

Bắc Kinh kêu gọi các bên, đặc biệt là Israel, cần nỗ lực chấm dứt chiến sự và nối lại đàm phán thay vì ngược lại.

Trước đó, hàng loạt nước như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Iran, Cuba, Venezuela, Malaysia... lên án hành động của Israel, cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng và kêu gọi kiềm chế, tôn trọng chủ quyền Qatar.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu mô tả cuộc không kích của Israel vào Qatar là một hành động kiến tạo hòa bình, theo đài CNN.

“Thời kỳ mà những kẻ đứng đầu khủng bố được hưởng quyền miễn trừ ở bất kỳ đâu đã chấm dứt. Tôi sẽ không cho phép có sự miễn trừ nào cho những kẻ đã sát hại người dân của chúng tôi” - ông Netanyahu phát biểu tại một sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem tổ chức hôm 9-9.