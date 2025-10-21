Ông Trump cảnh báo ‘xóa sổ’ Hamas nếu phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Israel

Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Hamas sẽ bị “xóa sổ” nếu phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà giới quan sát đang lo ngại là mong manh với Israel trong bối cảnh bạo lực quay trở lại ở Dải Gaza vào cuối tuần qua, theo hãng tin AFP.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Hamas rằng họ sẽ cư xử rất tốt, họ sẽ cư xử đúng mực, họ sẽ tử tế. Và nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ ra tay và xóa sổ họ, nếu cần thiết. Họ sẽ bị xóa sổ và họ biết điều đó" - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi đang tiếp đón Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ chiến dịch mới nào, đồng thời nhấn mạnh rằng hàng chục quốc gia đã cam kết cử quân tham gia lực lượng ổn định quốc tế cho Gaza.

“Israel có thể hành động trong hai phút nếu tôi yêu cầu họ. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa nói điều đó. Chúng tôi sẽ cho tình hình một cơ hội, và hy vọng bạo lực sẽ giảm bớt” - tổng thống Mỹ lưu ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng hôm 20-10. Ảnh: Lukas Coch/AAP

Ông Trump cho rằng Hamas hiện yếu hơn nhiều so với trước đây và khẳng định Iran - đồng minh khu vực chính của nhóm này - khó có khả năng can thiệp sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi đầu năm nay.

“Hamas biết đây là cơ hội cuối cùng của họ để hành xử như con người” - ông Trump cho hay.

Ngày 19-10, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu của Hamas trên khắp Gaza, bao gồm chỉ huy thực địa, tay súng, đường hầm và kho vũ khí. Theo Israel, hành động này là để đáp trả việc Hamas sử dụng tên lửa chống tăng và nổ súng vào quân đội Israel, khiến 2 binh sĩ của Tel Aviv thiệt mạng, hãng tin Reuters đưa tin.

Sau các cuộc tấn công trả đũa, lực lượng Israel đã thông báo rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã được nối lại.

Liên Hợp Quốc kêu gọi cả hai bên duy trì các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng những cam kết của mình nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường và tránh mọi hành động có thể dẫn đến tái diễn các cuộc giao tranh và làm suy yếu các hoạt động nhân đạo" - người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói.

Ông Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc "quan ngại trước mọi hành vi bạo lực ở Gaza" sau các vụ bạo lực gần đây, vốn đe dọa làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình.

Các toà nhà sụp đổ ở Gaza. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu vào cuối ngày 20-10 tuyên bố cam kết giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza, theo tờ The Guardian.

Trong bài phát biểu trước quốc hội Israel (Knesset), ông Netanyahu cho biết thỏa thuận ngừng bắn hiện tại bao gồm việc trao trả toàn bộ con tin người Israel, quân đội Israel kiểm soát phần lớn lãnh thổ Gaza và một sự đồng thuận được quốc tế ủng hộ về việc giải giáp Hamas.

Ông Netanyahu cũng nói thêm rằng ông kỳ vọng sẽ đạt được thêm các thỏa thuận hòa bình khác trong khu vực cùng với Tổng thống Trump.

Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi gặp đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, đồng thời là con rể của ông Trump - ông Jared Kushner. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến ​​sẽ đến Israel vào ngày 21-10 để thảo luận thêm về việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.

Washington đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vụ tấn công hôm 19-10 tại Gaza, khi ông Vance nói rằng sẽ có "những khó khăn và trở ngại" trong quá trình ngừng bắn và ám chỉ rằng ban lãnh đạo Hamas có thể không tham gia vào vụ đấu súng.

"Khi chúng ta nói về Hamas, chúng ta đang nói về 40 nhóm khác nhau. Chúng rất rời rạc. Một số nhóm trong số đó có thể sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn. Nhiều nhóm trong số đó, như chúng ta đã thấy một số bằng chứng hôm nay, sẽ không làm vậy" - ông Vance nói hôm 19-10.