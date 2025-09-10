Ba lý do khiến vụ Israel không kích Qatar ‘gây sốc’

Ngày 9-9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một “cuộc tấn công chính xác” nhắm vào “ban lãnh đạo cấp cao của Hamas” sau khi nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển trụ sở lực lượng này tại Doha (Qatar).

Chiến dịch này không hoàn toàn gây bất ngờ, bởi Israel đã nhiều lần tuyên bố sẽ nhắm vào mọi lãnh đạo Hamas, dù ở Gaza hay nước ngoài, và hành động này có thể xem là điều “dài hạn đã được dự báo từ lâu”.

Theo đài CNN, dù không bất ngờ, vụ Israel không kích Qatar vẫn gây sốc, và dưới đây là ba lý do:

Thứ nhất, Israel công khai nhận trách nhiệm. Lần gần nhất Israel nhắm vào lãnh đạo Hamas ngoài Dải Gaza là chiến dịch khiến lãnh đạo khi đó, ông Ismail Haniyeh, thiệt mạng tại Tehran năm ngoái.

Khói bốc lên sau vụ nổ tại thủ đô Qatar (Doha) vào ngày 9-9 sau vụ Israel không kích Qatar nhằm vào ban lãnh đạo Hamas. Ảnh: AFPTV/AFP

Trong chiến dịch đó, họ hầu như không công bố thông tin gì. Dù thế giới nghi ngờ Israel là thủ phạm, nguyên tắc bất thành văn của các chiến dịch bí mật là giữ im lặng. Israel chỉ nhận trách nhiệm năm tháng sau khi chiến dịch hoàn tất.

Lần này, Israel ngay lập tức và công khai nhận toàn bộ trách nhiệm. Họ muốn thế giới biết rằng lãnh đạo Hamas sẽ bị nhắm mục tiêu bất cứ đâu.

Thứ hai, Mỹ và Israel từng đề nghị Qatar tiếp đón các lãnh đạo này. Đây không phải là một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở khủng bố bí mật ở vùng hẻo lánh. Đây là một cuộc tấn công tại một địa điểm mà cả Mỹ và Israel đều biết, ngay trong thủ đô của một quốc gia hợp tác chặt chẽ với cả hai bên. Hành động này là chưa từng có tiền lệ.

Vị trí của Hamas tại Doha không phải là bí mật. Theo CNN, điều này có thể ngầm hiểu rằng dù Israel có thể ám sát các lãnh đạo nhưng sẽ không làm vậy vì vai trò trung gian của Qatar trong các cuộc đàm phán.

Thứ ba, vụ không kích làm giảm khả năng đạt thỏa thuận giải cứu con tin. Cách duy nhất để đưa các con tin còn lại về an toàn là thông qua một thỏa thuận đàm phán, bởi họ đang bị giam sâu dưới lòng đất, khiến các chiến dịch giải cứu quân sự gần như không thể. Hamas cũng đã công khai cảnh báo rằng mọi nỗ lực giải cứu sẽ dẫn đến cái chết của con tin, và nếu không có thỏa thuận, họ sẽ không được thả.

Đàm phán phải thông qua lãnh đạo Hamas tại Doha, rồi từ họ đến các lãnh đạo vũ trang bên trong Gaza - không còn cách nào khác để thực hiện. Chiến dịch vừa rồi của Israel có thể làm gián đoạn hoàn toàn quá trình này, khiến Qatar giảm hoặc đình chỉ vai trò trung gian.

Theo CNN, nếu chiến dịch thành công, có thể không còn lãnh đạo Hamas nào bên ngoài Gaza đủ quyền lực để ký thỏa thuận và đảm bảo tự do cho các con tin.