Tiết lộ diễn biến ở Nhà Trắng khi Israel dội bom không báo trước ở Qatar

Ông Trump khẳng định Nhà Trắng không biết trước về cuộc không kích của Israel, khi đưa ra phản ứng thì đã muộn. Ảnh: Sky News.

Theo một quan chức Mỹ, ông Trump chỉ được thông báo về vụ tấn công ngay trước khi nó diễn ra – và không phải từ Israel, mà từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine. Ngay lập tức, ông Trump yêu cầu đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff thông báo cho phía Qatar. Ông Witkoff vốn có quan hệ gắn bó lâu năm với giới chức Doha.

Tuy nhiên, một quan chức khác cho biết khi ông Witkoff liên lạc được thì đã quá muộn. Điều khiến cố vấn Nhà Trắng thêm tức giận là trước đó chỉ một ngày, ông Witkoff còn gặp Ron Dermer – cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu – nhưng không hề được báo trước về kế hoạch tấn công.

Trong nhiều năm qua, các thủ lĩnh Hamas đã sử dụng Doha làm nơi đặt trụ sở bên ngoài Dải Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Qatar, cuộc không kích nhằm vào khu vực có nhiều thành viên thuộc Cục Chính trị Hamas sinh sống.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt chiều cùng ngày nói rằng ông Trump “ngay lập tức chỉ đạo đặc phái viên Witkoff thông báo cho phía Qatar về đợt tấn công sắp diễn ra, và ông Witkoff đã làm vậy”. Nhưng Doha sau đó khẳng định không hề được thông báo trước. Một quan chức cấp cao Qatar cho biết đến khi họ biết tin thì bom đã rơi.

Trên mạng xã hội Truth, ông Trump xác nhận nỗ lực liên lạc với Qatar của ông Witkoff “là quá muộn để ngăn vụ tấn công”. Ông Trump cũng nhấn mạnh quyết định khai hỏa hoàn toàn do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra và “không phải quyết định của ông”.

Diễn biến này cho thấy sự mong manh trong nỗ lực của ông Trump nhằm thúc đẩy hòa bình ở Gaza, mối quan hệ nhiều lần trắc trở giữa ông và ông Netanyahu, cũng như nỗ lực duy trì quan hệ bền chặt với các đồng minh vùng Vịnh. Một quan chức Nhà Trắng cho biết phản ứng của Washington được cân nhắc kỹ, vừa tạo khoảng cách với quyết định của Israel, vừa tránh đối đầu công khai.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Trump bất ngờ và khó chịu trước hành động của Israel bên ngoài lãnh thổ nước này. Hồi tháng 7, ông từng bị “đặt vào thế đã rồi” khi Israel tấn công mục tiêu ở thủ đô Damascus của Syria. Trước đó nữa, ông cũng bày tỏ sự bực bội khi Israel không kích một nhà thờ Công giáo ở Gaza trong mùa hè.

Vụ tấn công lần này xảy ra ngay tại Qatar càng khiến Nhà Trắng cảm thấy bị phản bội. Tháng 5 vừa qua, ông Trump là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Qatar, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ quân sự song phương bằng chuyến thị sát căn cứ không quân al-Udeid.

Quốc gia vùng Vịnh này cũng đã tìm cách vun đắp quan hệ với ông Trump, trong đó có việc tặng Mỹ một chiếc chuyên cơ Boeing 747 sang trọng.