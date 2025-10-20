Israel không kích khắp Gaza sau khi Hamas bắn tên lửa, 45 người thiệt mạng

Ngày 19-10, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu của Hamas trên khắp Gaza, bao gồm chỉ huy thực địa, tay súng, đường hầm và kho vũ khí.

Theo Israel, hành động này là để đáp trả việc Hamas sử dụng tên lửa chống tăng và nổ súng vào quân đội Israel, khiến 2 binh sĩ của Tel Aviv thiệt mạng, hãng tin Reuters đưa tin.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội "đáp trả mạnh mẽ" hành vi mà ông gọi là vi phạm của Hamas.

Người dân chạy tìm nơi ẩn náu sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa nhà ở miền trung Dải Gaza ngày 19-10. Ảnh: Eyad BABA/AFP

Theo cơ quan y tế và người dân Gaza, một trong các cuộc tấn công đã đánh trúng một ngôi trường cũ đang được dùng làm nơi trú ẩn cho người dân phải di tản ở khu vực Nuseirat.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza do Hamas điều hành và các bệnh viện trong khu vực cho biết loạt không kích của Israel đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Cơ quan này hoạt động như một lực lượng cứu hộ dưới quyền Hamas.

“Ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở nhiều khu vực khác nhau trên Dải Gaza” - người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Dân sự, ông Mahmud Bassal, chia sẻ với hãng tin AFP.

Bốn bệnh viện tại Gaza cũng xác nhận con số thương vong này với AFP, cho biết họ đã tiếp nhận các thi thể và người bị thương.

Sau các cuộc tấn công trả đũa, quân đội Israel đã thông báo rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza đã được nối lại.

Ban đầu, để đáp trả vụ tấn công mà Israel gọi là hành vi vi phạm "trắng trợn" của Hamas khiến 2 binh sĩ thiệt mạng, Israel đã tuyên bố tạm dừng nguồn cung viện trợ vào Gaza.

Tuy nhiên, quyết định này đã nhanh chóng được đảo ngược. Một nguồn tin an ninh Israel cho biết hoạt động viện trợ sẽ được nối lại vào ngày 20-10 sau áp lực từ phía Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Israel cũng xác nhận với CNN rằng việc vận chuyển viện trợ nhân đạo sẽ tiếp tục, cho thấy mục tiêu duy trì các thành phần chính của thỏa thuận ngừng bắn. Dù vậy, quan chức này cho biết cửa khẩu Rafah sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Israel nhận lại thi thể của các con tin còn lại.

Về phía Hamas, nhánh vũ trang của lực lượng này tuyên bố vẫn cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, khẳng định không biết về các cuộc đụng độ ở Rafah và không liên lạc với các nhóm ở đó kể từ tháng 3.

Vụ Israel không kích khắp Gaza được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian trong tháng này.

Một quan chức Israel và một quan chức Mỹ xác nhận rằng các phái viên của Mỹ, bao gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 20-10 (giờ địa phương).