Mỹ thả các thủy thủ Nga trên tàu chở dầu bị thu giữ

Tàu Mỹ hộ tống tàu chở dầu Marinera. (Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ).

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định này theo yêu cầu của Điện Kremlin.

Trước đó, hôm 7/1, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đã thông báo về việc thu giữ tàu Marinera ở vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland. Các tàu chiến Mỹ đã truy đuổi tàu Marinera từ vùng biển Caribe, cáo buộc con tàu này “vi phạm lệnh trừng phạt của Washington liên quan đến việc xuất khẩu dầu của Venezuela”.

Thủy thủ đoàn của tàu Marinera gồm 28 người, bao gồm hai người Nga, 17 người Ukraine, ba người Georgia và ba người Ấn Độ.

Mátxcơva đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga, mô tả chiến dịch này là một hành động quân sự bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu dỡ dầu từ tàu chở dầu Marinera.