Hamas tuyên bố không giải giáp vũ khí trước khi Israel rút khỏi Gaza

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Phong trào Hamas và quân đội Israel thực thi lệnh ngừng bắn Gaza đầu tháng 10/2025, cánh vũ trang chủ lực của Hamas là Lữ đoàn Cảm tử Al Qassam, lên tiếng về vấn đề vũ khí của nhóm này. Ông Abu Obeida, người phát ngôn mới của Lữ đoàn Al Qassam nêu rõ: vũ khí của Hamas là để bảo vệ người dân Palestine. Chừng nào quân đội Israel chưa chấm dứt sự chiếm đóng và rút khỏi dải Gaza, chừng đó Hamas chưa từ bỏ vũ khí.

Giải giáp vũ khí của Hamas là một trong những nội dung quan trọng trong sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cuối tháng 9 và dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn Gaza giai đoạn 1 có hiệu lực từ ngày 10/10 vừa qua. Việc Hamas tuyên bố không giải giáp vũ khí trước khi quân đội Israel rút khỏi Gaza, được cho là nhằm chuyển thông điệp liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Florida ngày 29/12, giờ địa phương.

Lực lượng Hamas. (Ảnh: Reuters)

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Israel Katz hồi tuần trước khẳng định quân đội Israel không bao giờ rút hoàn toàn khỏi dải Gaza. Tuyên bố của ông Katz làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực về nguy cơ lệnh ngừng bắn Gaza do Mỹ và một số quốc gia khu vực bảo trợ, sẽ không dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Theo các số liệu do cơ quan Y tế Palestine công bố, cuộc chiến do quân đội Israel phát động vào dải Gaza từ ngày 7/10/2023 đã khiến tổng cộng hơn 70.000 thiệt mạng, hơn 170.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm khoảng 50%.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cáo buộc quân đội Israel gây tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người tại Gaza.