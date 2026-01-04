Thêm 3 người Palestine ở Gaza thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Cơ quan y tế Gaza cho biết, trong số những người thiệt mạng có một trẻ em 15 tuổi, một ngư dân bị bắn chết bên ngoài các khu vực do Israel kiểm soát và một người đàn ông thứ 3 bị bắn chết ở phía Đông thành phố Khan Younis, trong khu vực do Israel kiểm soát.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực vào tháng 10/2025, mục đích là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas. Hiện Israel vẫn kiểm soát khoảng 53% diện tích Gaza.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực - Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo cơ quan y tế Gaza, 420 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi 3 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong các chiến dịch.

Cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã khiến hơn 71.000 người Palestine thiệt mạng, dẫn đến những cáo buộc diệt chủng và tội ác chiến tranh mà Israel phủ nhận.