Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Công an thông báo thu hồi kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body

Ngày 10/1, Công an Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, địa chỉ trong Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom.

3 đối tượng thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CAĐN

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group phân phối ra thị trường là giả, cần thu hồi để phục vụ điều tra, xử lý.

Theo công an, các lô thu hồi gồm: Lô số 0020424, ngày sản xuất 16/4/2024, lô số 0030624, ngày sản xuất 25/6/2024 và lô số 0040724, ngày sản xuất 13/7/2024, sản phẩm thu hồi là sản phẩm chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong.

Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ, diễn viên Đoàn Di Băng. Ảnh: CA

Công an thông báo các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body hãy liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để làm việc, cung cấp sản phẩm hoặc gặp đại úy Đỗ Lâm Tùng, điều tra viên, SĐT 0946.400.438 để phối hợp làm rõ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can đối với Đinh Văn Liên (SN 1981), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ TP.HCM - chống ca sĩ Đoàn Di Băng) về hành vi ản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra, tháng 1/2025, Công ty EBC Đồng Nai do Tuyến, Liên làm Phó Tổng Giám đốc (Liên là chủ sở hữu công ty) đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Vũ buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội.

Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.