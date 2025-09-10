Hamas nói về tình trạng các lãnh đạo cấp cao sau đợt không kích bất ngờ của Israel ở Qatar

Khói bốc lên tại một khu vực ở thủ đô Doha, Qatar sau đợt không kích của Israel hôm 9/9. Ảnh: AFP.

Sau đòn không kích của Israel, Hamas cho biết các lãnh đạo cấp cao nhất vẫn an toàn. Nhưng vụ việc cũng gây ra thương vong nhất định, theo RT.

Theo ông Suhail al-Hindi, thành viên cấp cao của Hamas, vụ tấn công đã khiến con trai ông Khalil al-Hayya – người đứng đầu Cục Chính trị Hamas – thiệt mạng cùng một trợ lý cấp cao. 3 vệ sĩ của lãnh đạo Hamas hiện vẫn mất tích. Ông al-Hindi nói với kênh Al Jazeera của Qatar: “Máu của lãnh đạo phong trào cũng như máu của bất kỳ người Palestine nào”.

Ông gọi đây là hành động “tàn bạo”, nhằm vào những người đang bàn cách chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Các báo cáo trước đó cho biết ban lãnh đạo Hamas đang họp để thảo luận về đề xuất mới của Mỹ liên quan đến việc giải quyết xung đột với Israel.

Truyền thông Israel đưa tin, khoảng 15 máy bay tham gia đợt không kích, phóng hơn 10 quả đạn dẫn đường chính xác vào khu nhà của tổ chức Hamas. Israel khẳng định đây là hành động đơn phương, không có sự tham gia của bất kỳ bên nào khác. Phía Israel cho biết, một trong những lãnh đạo Hamas bị nhắm tới có ông Khalil al-Hayya, nhà đàm phán hàng đầu của nhóm vũ trang.

Nhà Trắng gọi vụ việc là một sự cố “đáng tiếc”. Người phát ngôn Karoline Leavitt nhấn mạnh việc tấn công ngay tại Qatar – đồng minh thân cận của Mỹ – “không giúp ích cho mục tiêu của Israel hay Mỹ”.

Qatar từ lâu được xem là đồng minh chủ chốt của Mỹ ngoài các nước thành viên NATO. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết khu vực bị tấn công là “khu dân cư có nhiều thành viên của các lãnh đạo Hamas sinh sống” và phủ nhận có bất kỳ thông báo nào trước từ phía Israel hoặc Mỹ.

Bộ Nội vụ Qatar cho biết ít nhất một sĩ quan an ninh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi làm nhiệm vụ ứng cứu tại hiện trường.

Các lãnh đạo Hamas bắt đầu sống ở Qatar kể từ năm 2012. Với vị thế trung gian ngoại giao, Qatar bảo đảm an toàn cho ban lãnh đạo Hamas, đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề Palestine.

Washington ngầm chấp thuận việc các lãnh đạo Hamas cư trú ở Qatar. Mỹ coi đây là cách để dễ dàng duy trì kênh trung gian, bởi Qatar vừa là đồng minh thân cận của Mỹ, vừa có khả năng tiếp xúc trực tiếp với các lãnh đạo Hamas.