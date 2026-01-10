Tổng thống Trump: Mỹ sẽ giành lấy Greenland bằng mọi cách

Tổng thống Mỹ Trump được hỏi về chi phí để biến Greenland thành một phần của nước Mỹ tại một cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành công nghiệp dầu mỏ.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

“Tôi không nói về tiền bạc cho Greenland. Tuy nhiên, tôi có thể sẽ nói về điều đó, nhưng ngay bây giờ, chúng ta sẽ làm điều gì đó về Greenland, dù họ có thích hay không, bởi vì nếu chúng ta không làm điều đó, Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm lấy Greenland, và chúng ta sẽ không để Nga hoặc Trung Quốc làm láng giềng”, ông Trump đáp.

“Tôi muốn đạt được thỏa thuận theo cách dễ dàng, nhưng nếu chúng ta không làm được theo cách dễ dàng, chúng ta sẽ thử cách khó khăn”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm. Khi được hỏi lý do tại sao ông muốn sáp nhập Greenland vào Mỹ nếu Washington có cơ hội thực hiện hầu hết các hành động quân sự trên đảo và vùng biển xung quanh, ông Trump trả lời: “Bởi vì khi chúng ta sở hữu nó, chúng ta sẽ bảo vệ nó. Bạn không thể bảo vệ các hợp đồng thuê theo cách tương tự, bạn phải sở hữu nó”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland nên gia nhập Mỹ. Ông không loại trừ việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào đầu tháng 5/2025.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết vào cuối tháng 3/2025 rằng chính phủ Mỹ kỳ vọng Greenland sẽ giành được độc lập và sau đó gia nhập Mỹ một cách hòa bình. Theo ông Vance, Washington sẽ không dùng đến vũ lực trong trường hợp đó. Tuy nhiên, vào ngày 6/1, Nhà Trắng, trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho Reuters, đã bình luận về các kế hoạch liên quan đến Greenland, nhấn mạnh rằng “tất nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể sử dụng”, có nghĩa là ông Trump có thể sử dụng lựa chọn đó.

Ngược lại, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã làm rõ vào ngày 7/1 rằng ông Trump đang tích cực thảo luận về khả năng mua Greenland với các cấp dưới của mình.

Greenland là một phần của Đan Mạch với tư cách là một lãnh thổ tự trị. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký Hiệp định Phòng thủ Greenland, bên cạnh các nghĩa vụ liên minh NATO của họ. Theo hiệp ước này, Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo chống lại các hành động xâm lược có thể xảy ra.