Israel không kích dồn dập thủ đô của Yemen

Các nhân chứng nói với Al Masirah rằng cuộc tấn công "nhắm vào đơn vị quân sự của Houthi".

Truyền thông Israel đưa tin nước này "đang tiến hành các cuộc không kích vào Yemen" nhưng quân đội Israel chưa đưa ra bình luận.

Theo cư dân ở thủ đô Sanaa, Israel đã tấn công một nơi ẩn náu giữa hai ngọn núi, được sử dụng làm trụ sở chỉ huy và kiểm soát, ngày 10-9. Chưa có công bố về thương vong hay thiệt hại.

Bồn chứa dầu tại cảng do Houthi kiểm soát ở Hodeidah - Yemen bốc cháy sau cuộc tấn công của Israel ngày 20-7-2024. Ảnh: AP

Tập đoàn Dầu khí Yemen cho biết các máy bay của Israel nhắm mục tiêu vào một trạm y tế trên phố al-Sitteen ở Sanaa.

Đài phát thanh quân đội Israel thông báo trong số các mục tiêu có trụ sở và các trại quân sự của Houthi.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Y tế Yemen Anees al-Asbahi và phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree đã xác nhận cuộc không kích của Israel ngày 10-9.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của Israel kể từ khi xung đột với Houthi nổ ra cách đây hơn một năm. Houthi đã nhắm vào các tàu thuyền ở biển Đỏ nhằm "thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza". Phong trào này cũng bắn tên lửa về phía Israel.

Israel đã đáp trả bằng cách không kích vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm cảng Hodeidah quan trọng.