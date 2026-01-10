Pháp tuyên bố có quyền nói 'không' với Mỹ

"Chỉ trong vài tháng, chính quyền mới của Mỹ đã quyết định xem xét lại các mối liên hệ gắn kết chúng ta. Đó là quyền của họ và chúng ta cũng có quyền nói 'không' với đồng minh lịch sử, dù mang tính lịch sử đến đâu, khi đề xuất của họ là không thể chấp nhận được và khi chúng ta buộc phải nói 'không", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu trước các đại sứ nước này hôm nay.

Theo ông, Liên minh châu Âu đang "bị đe dọa từ bên ngoài bởi những đối thủ đang cố phá vỡ sợi dây đoàn kết gắn kết chúng ta" và "từ bên trong bởi tình trạng thoái chí nản lòng đối với nền dân chủ".

"Thẳng thắn mà nói không có gì đảm bảo trong vòng 10 năm nữa chúng ta vẫn sống trong một EU mà chúng ta đã biết", ông cảnh báo.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu tại Hội nghị Đại sứ ở Paris ngày 9/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 8/1 cảnh báo Mỹ đang "dần quay lưng" với một số đồng minh và "phá vỡ quy tắc quốc tế". Đây là những chỉ trích gay gắt nhất của ông Macron đối với chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

"Nền văn minh châu Âu sẽ không mai một, nhưng quả thật trật tự chính trị của chúng ta ngày nay đang bị đe dọa, bất chấp sự ổn định quý giá của trật tự đó trong một thế giới khó lường, bất chấp tiềm lực khoa học, công nghệ, văn hóa và tài chính vô cùng to lớn", Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh.

Chính quyền Trump hồi tháng 12/2025 công bố chiến lược an ninh quốc gia, trong đó chỉ trích gay gắt châu Âu và mô tả châu lục này đang đối mặt nguy cơ bị "xóa sổ nền văn minh" do vấn đề nhập cư, đồng thời kêu gọi "khơi dậy sự phản kháng" trong các đảng cánh hữu.

"Không đúng như vậy. Không có chuyện châu Âu đang trên bờ vực bị xóa sổ nền văn minh. Những người ngạo mạn khẳng định điều đó tốt hơn hết hãy nên lo lắng nguy cơ chính họ bị xóa sổ", Ngoại trưởng Pháp nói.

Ông Barrot cũng cảnh báo rằng thế giới đang "đối mặt nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân" do khuôn khổ pháp lý về kiểm soát vũ khí bị xói mòn và Hiệp ước New START hết hiệu lực.

Hiệp ước New START là thỏa thuận song phương cuối cùng về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Văn kiện này sẽ hết hạn vào ngày 5/2.

Những tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra khi các lãnh đạo châu Âu đang phải xoay xở với nhiều ưu tiên trong lúc tìm cách xây dựng kế hoạch góp phần chấm dứt cuộc chiến gần 4 năm ở Ukraine, đồng thời định hình phản ứng phối hợp đối với lập trường chính sách đối ngoại ngày càng cứng rắn của Mỹ, trong đó có những tính toán của ông Trump đối với đảo Greenland.