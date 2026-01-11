Ngôi chùa hơn 350 năm giữa vùng đất cổ Đồ Bàn

Nằm cách Quy Nhơn khoảng 27 km về hướng Tây Bắc, dẫn vào chùa Thập Tháp là con đường đất sỏi tương đối rộng (nguyên là bờ phía Bắc của thành Đồ Bàn﻿). Hướng về phía Tây Nam có ngọn tháp cổ Cánh Tiên, nằm ở trung tâm kinh đô Chăm Pa.

Chùa Thập Tháp có kiến trúc mang đậm phong cách truyền thống Việt Nam, giản dị mà tôn nghiêm. Lối vào qua hồ sen dẫn đến cổng có hai trụ biểu vuông đặt tượng sư tử. Sau cổng là bình phong che chắn rồi đến sân Chánh điện.

Chùa Thập Tháp (Thập Tháp Di Đà Tự), được lập vào thế kỷ XVII, là một trong những ngôi chùa cổ danh tiếng﻿ của tỉnh Bình Định cũ.

Theo hồ sơ di tích, chùa Thập Tháp gồm có 4 khu vực chính: Khu chính điện (diện tích 400 m2), Khu phương trượng (diện tích 130 m2), Khu tây đường (diện tích 120 m2), Khu vực đường (diện tích 150 m2). Các khu vực này nối với nhau bằng một khoảnh sân nhỏ bên trong.

Một khoảnh sân nhỏ bên trong chùa Thập Tháp.

Ngoài những công trình chính, trong khuôn viên chùa còn có 24 bảo tháp lớn nhỏ.

Từ mái ngói đến những cột gỗ lớn ở chánh điện hay những bức bình phong, tượng linh thú đều được giữ nguyên trạng toát lên vẻ rêu phong cổ kính. Ngôi chùa vừa giữ giá trị tâm linh, vừa thu hút phật tử và du khách.

Trong khuôn viên chùa cũng có linh vật thú được tạo hình uy nghiêm, sống động.

18 vị la hán ở chùa Thập Tháp.

Chùa Thập Tháp hiện là nơi tu học, sinh hoạt tôn giáo của nhiều tăng ni.

Toàn bộ khối kiến trúc của chùa Thập Tháp thể hiện nét tôn nghiêm, cổ kính, chùa được xếp hạng di tích quốc gia ngày 9/1/1990.