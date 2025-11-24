Điểm nóng xung đột ngày 24-11: Israel "siết" 3 mặt trận ở Gaza, Lebanon và Iran

Trên lý thuyết, Israel đang có thỏa thuận ngừng bắn với Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon. Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai mặt trận đều chứng kiến các cuộc tấn công đáng kể hôm 22-11 trong khi mặt trận thứ 3 với Iran vẫn hiện hữu.

Theo trang Ynet News, các quan chức Israel ngày càng lo ngại Iran đang chuẩn bị cho vòng đối đầu tiếp theo.

Israel gần đây đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah, với cáo buộc chính phủ và quân đội Lebanon không thực thi các điều khoản ngừng bắn và giải giáp lực lượng này.

Lực lượng Lebanon kiểm tra thiệt hại tại một tòa chung cư bị trúng không kích của Israel ở khu Dahiyeh, ngoại ô Beirut hôm 23-11. Ảnh: AP

Các cuộc tấn công của Israel tập trung vào các khu vực phía Bắc sông Litani, Thung lũng Bekaa và một số khu vực ở miền Nam Lebanon. Đặc biệt, trong ngày 23-11, Israel lần đầu không kích thủ đô Beirut của Lebanon sau nhiều tháng, đồng thời thông báo đã loại trừ tham mưu trưởng của Hezbollah, Ali Tabtabai.

Trong những ngày gần đây, Lực lượng Phòng vệ Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích liên tục, loại trừ hai đặc vụ Hezbollah và nhắm mục tiêu vào các địa điểm khác. Hezbollah cảnh báo sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công tiếp theo của Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho giao tranh kéo dài nếu nhóm này leo thang.

Israel muốn áp dụng chiến thuật Lebanon ở Gaza nhưng tình hình ở đó phức tạp hơn.

Mỹ muốn chuyển sang giai đoạn thứ hai của khuôn khổ lệnh ngừng bắn ở Gaza. Israel phản đối, viện dẫn việc Hamas không trả lại thi thể của 3 con tin bị sát hại.

Giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn sẽ yêu cầu các bước xoa dịu tình hình ở Gaza, bao gồm việc mở lại cửa khẩu Rafah, mở rộng viện trợ nhân đạo, cho phép di chuyển vào và ra khỏi khu vực này, cuối cùng là rút lui về ranh giới mới khi có một cơ quan có thẩm quyền quản lý lãnh thổ.

Một khi lực lượng đảm bảo hòa bình do quốc tế hậu thuẫn được thành lập - hiện đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn - áp lực thực hiện giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ gia tăng. Quân đội nước ngoài có thể đến từ các nước Ả Rập và Hồi giáo chứ không phải các quốc gia phương Tây, dự kiến được điều động trong vòng vài tuần đến huấn luyện.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia Ả Rập vẫn ngần ngại đóng góp lực lượng vì lo ngại họ sẽ bị kéo vào các cuộc đụng độ trực tiếp với Hamas.

Israel cũng đang gấp rút định hình tình hình trên thực địa trước khi các lực lượng nước ngoài đến. Lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh nhưng hiện tại không bên nào có vẻ muốn chấm dứt hoàn toàn.

Mặt trận thứ 3 và có khả năng bất ổn nhất cho Israel nằm ở Iran. Các đánh giá tình báo của Israel cho thấy Tehran đang nỗ lực xây dựng lại chương trình tên lửa đạn đạo để duy trì khả năng tấn công vào nội địa của Israel.

Các quan chức quốc tế cảnh báo về nguy cơ tính toán sai lầm khi Israel hoặc Iran phát động một cuộc tấn công phủ đầu vì lo sợ bên kia hành động trước. Các lệnh ngừng bắn có thể vẫn được duy trì nhưng những căng thẳng tiềm ẩn còn lâu mới được giải quyết.