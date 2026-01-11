Thời tiết ngày 11/1: Miền Bắc rét đậm, vùng núi đề phòng băng giá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 10 đến ngày 12/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có xu hướng ổn định, nhưng rét vẫn duy trì ở nhiều nơi. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Thời tiết rét bao trùm khu vực, trong đó vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; các khu vực núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, có mưa rào vài nơi; riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét. Các khu vực còn lại trên cả nước ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, trong đó miền Đông Nam Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ có nơi trời rét.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước, đêm 10, ngày 11/1

TP. Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-14 độ, phía Nam 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng miền Đông 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.