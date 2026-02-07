Mỹ ấn định thời hạn chót buộc Nga và Ukraine chốt thỏa thuận

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky nói rằng, nếu các bên không đáp ứng được thời hạn này, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ gia tăng sức ép đối với cả Kiev và Moscow nhằm buộc hai bên đạt được thỏa thuận. Theo ông, Washington mong muốn chiến sự kết thúc vào đầu mùa hè năm nay và đang thúc đẩy một lộ trình đàm phán với các mốc thời gian cụ thể.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

"Phía Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột vào đầu mùa hè và sẵn sàng gây áp lực theo đúng lịch trình đó. Họ muốn mọi việc được hoàn tất trước tháng 6/2026 với một kế hoạch rõ ràng cho toàn bộ tiến trình", ông Zelensky nói.

Ông Zelenskyy cũng cho biết, Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo vào tuần tới, lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, nhiều khả năng tại Miami. “Chúng tôi đã xác nhận sẽ tham gia", ông khẳng đinh.

Hạn chót mới được đưa ra sau vòng đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, vốn không đạt được đột phá khi các bên tiếp tục giữ lập trường đối lập. Nga đang gây sức ép buộc Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass, nơi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt - một điều kiện mà Kiev khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận.