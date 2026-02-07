Tổng Bí thư: Người nào hứa mà không làm thì phải xem xét thay thế

Chiều nay, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tiếp tục diễn ra.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, 10 chuyên đề quan trọng được các lãnh đạo chủ chốt, ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trình bày hôm nay đã làm rõ những vấn đề trọng yếu trước mắt cần thực hiện và xác định những định hướng lớn cần triển khai trong cả nhiệm kỳ và trong tương lai.

Tổng Bí thư: Đại hội 14 đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng của sự nghiệp cách mạng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng trong định hướng tương lai của dân tộc

Điểm lại tiến trình lịch sử, Tổng Bí thư cho rằng mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn mà chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; trong đó tổ chức thực hiện là yếu tố then chốt để biến nghị quyết thành kết quả cụ thể.

Vì vậy, Tổng Bí thư khẳng định, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là khẳng định con đường đổi mới đúng đắn, mà quan trọng hơn là phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng, “đặc biệt là trong năng lực tổ chức thực hiện”.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư nêu rõ phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động.

Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức.

Tổng Bí thư nêu về các điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thứ nhất, mỗi chủ trương lớn của Đảng phải được chuyển hóa kịp thời, đồng bộ và nhất quán thành hệ thống cơ chế, chính sách và pháp luật khả thi, ổn định và minh bạch. "Khắc phục triệt để tình trạng nghị quyết đúng nhưng chính sách chậm ban hành, thiếu đồng bộ hoặc khó thực thi", Tổng Bí thư yêu cầu.

Theo Tổng Bí thư, điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể

Thứ hai là cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi. Tổng Bí thư cho biết, cần đảm bảo mọi chương trình hành động phải được thiết kế trên cơ sở mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Thứ ba phải coi hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất của việc thực hiện nghị quyết.

"Mỗi chủ trương, chính sách phải trả lời được câu hỏi cốt lõi: mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai phát triển lâu dài của dân tộc”, Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Giá trị của nghị quyết không chỉ được khẳng định bằng tính đúng đắn về lý luận, mà phải được kiểm nghiệm bằng chất lượng tăng trưởng, bằng cải thiện đời sống cho nhân dân.

Thứ tư là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ năm, Tổng Bí thư nêu về gắn thực hiện nghị quyết với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia.

KHÔNG ĐƯỢC LẤY TẬP THỂ ĐỂ CHE LẤP TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Tổng Bí thư phân tích, thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến kết quả thực chất chính là thước đo bản lĩnh lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đó cũng là tiêu chuẩn để lịch sử đánh giá thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay bằng những thành tựu phát triển mà đất nước đạt được, bằng những giá trị thiết thực mà nhân dân được thụ hưởng và bằng niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư: Không được phép để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia

"Mỗi nghị quyết phải đi kèm một khung kiểm soát thực thi, trong đó xác định rõ mục tiêu cuối cùng cần đạt được, các mốc kiểm tra bắt buộc, và trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy, từng người đứng đầu", Tổng Bí thư yêu cầu.

Mỗi đạo luật ban hành phải thực sự có khả năng mở đường cho phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, không tạo thêm thủ tục, không làm phát sinh chi phí tuân thủ bất hợp lý cho người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ và các bộ, ngành phải chuyển mạnh từ vai trò “ban hành chính sách” sang vai trò “tổ chức thực thi chính sách đến cùng”, lấy kết quả phát triển thực chất làm thước đo năng lực điều hành.

Tổng Bí thư cũng cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và liên cấp, nhất là đối với các dự án hạ tầng chiến lược, các không gian phát triển mới và các chuỗi giá trị lớn.

"Phải khắc phục triệt để tư duy cục bộ ngành, cục bộ địa phương. Thiết lập cơ chế điều phối thống nhất, một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng chương trình, từng dự án trọng điểm, bảo đảm quyết sách của Trung ương được triển khai thông suốt từ Trung ương đến cơ sở...", Tổng Bí thư nêu quan điểm.

Việc đánh giá kết quả không chỉ dựa trên báo cáo định kỳ, mà phải dựa trên dữ liệu, chỉ số và tác động thực tế, qua đó nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thực thi và khả năng phản ứng chính sách kịp thời.

Tổng Bí thư chia sẻ, khi nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và trực tiếp tham gia thực hiện, giám sát nghị quyết, thì sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới được khơi dậy đầy đủ và chuyển hóa thành động lực phát triển to lớn, bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

"Không chạy theo chỉ tiêu hình thức, tô hồng thành tích, mà phải lấy hiệu quả phát triển dài hạn và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Tuyệt đối không trông chờ, không ỷ lại vào Trung ương, không sao chép máy móc mô hình của nơi khác. Thay vào đó phải phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật và định hướng chung của Đảng", Tổng Bí thư nêu rõ.

Địa phương nào để chậm trễ cải cách, để lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ thời cơ phát triển thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, “kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu”.

Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui. Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc.

"Không thể để tình trạng nghị quyết thì đúng, tổ chức thực hiện thì yếu, chậm trễ, hiệu quả thấp mà không có ai chịu trách nhiệm cụ thể", Tổng Bí thư khẳng định.