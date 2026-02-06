Nóng: Người Mỹ được kêu gọi rời khỏi Iran ngay lập tức

Một biểu ngữ chống Mỹ và chống Israel ở Tehran. Ảnh RIA

"Hãy rời khỏi Iran ngay lập tức," thông điệp viết. Nếu điều này không khả thi, người Mỹ nên tìm một nơi an toàn và dự trữ lương thực, nước uống và thuốc men.

Vào cuối tháng 12, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp cả nước do việc phá giá đồng rial Iran, ảnh hưởng đến giá cả bán buôn và bán lẻ, đồng thời gây ra biến động tỷ giá hối đoái. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, các cuộc biểu tình leo thang về quy mô. Nguyên nhân là do Reza Pahlavi, con trai của Shah, người bị lật đổ năm 1979, xúi giục.

Ông Trump đe dọa sẽ tấn công nếu lực lượng an ninh địa phương nhận lệnh nổ súng vào người biểu tình. Vào đêm ngày 22 tháng 1, Tehran tạm thời đóng cửa không phận để đề phòng các cuộc tấn công của Mỹ, nhưng không có gì xảy ra.

Ngày 12 tháng 1, lãnh đạo nước cộng hòa tuyên bố tình hình đã được kiểm soát, và hai ngày sau đó, họ tuyên bố chấm dứt tình trạng bất ổn. Theo chính quyền địa phương, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Tehran đã tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Washington, kể cả những cuộc tấn công hạn chế: tầm bắn của tên lửa Iran đủ để vươn tới các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định quyền của Hoa Kỳ trong việc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nếu các cơ sở của Mỹ trong khu vực bị đe dọa.

Trong diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã triển khai tên lửa đạn đạo mới nhất của mình, Khorramshahr-4, với tầm bắn 2.000 km, tại một trong các căn cứ của họ, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin.

"Một trong những tên lửa đạn đạo tầm xa tiên tiến và hiện đại nhất của Iran, Khorramshahr-4, đã được triển khai tại một trong những trại tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho thấy nó đã được đưa vào học thuyết phòng thủ của Iran", tuyên bố cho biết.

Đáng chú ý là tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000 km và có thể mang đầu đạn chứa thuốc nổ nặng 1.500 kg.