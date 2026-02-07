Mục sở thị hầm chống ngập 2.000 m³ dưới sân trường ở Hà Nội

Hầm chứa nước ngầm chống ngập dung tích 2.000 m³ được xây dựng ngay dưới sân trường THCS Lý Thường Kiệt (phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội) và đi vào vận hành từ năm 2022. Đây là hầm chống ngập đầu tiên của Hà Nội, có nhiệm vụ thu và điều tiết nước mưa, góp phần giảm tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực này.

Theo tìm hiểu, hầm chứa nước được thiết kế với chiều dài 34 m, rộng 9 m và sâu 6,6 m, có khả năng chứa khoảng 2.000 m³ nước.

Công trình được xây dựng ngầm, chiếm gần trọn diện tích sân trường, phía trên vẫn là mặt sân phục vụ sinh hoạt, học tập và vui chơi của học sinh.

Để bảo đảm an toàn, toàn bộ hầm được gia cố bằng hệ thống cột bê tông cốt thép kiên cố, chịu lực cho phần sân phía trên.

Lối tiếp cận hầm được bố trí với hai lớp bảo vệ. Phía trên là nắp gang chịu lực, phía dưới là lớp lưới sắt có khóa nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa việc tiếp cận trái phép.

Về nguyên lý hoạt động, khi mưa lớn xảy ra và nước bắt đầu dềnh lên trên mặt đường Nguyễn Khuyến, nước sẽ được thu gom qua các hố ga đặt dọc tuyến phố. Các miệng hố ga đều có lưới sắt bảo vệ, dẫn nước theo hệ thống ống xuống hầm chứa bên dưới sân trường. Cách bố trí này giúp thu nước nhanh ngay khi xuất hiện tình trạng ngập úng.

Miệng hố ga thu nước chính của hầm được đặt ngay trước cổng trường THCS Lý Thường Kiệt. Đây cũng là vị trí trũng thấp nhất trên tuyến phố Nguyễn Khuyến, nơi thường xuyên xảy ra ngập nặng trước khi công trình hầm ngầm được xây dựng.

Sau khi nước mưa trong hệ thống cống thoát nước chung đã rút, quá trình xả nước từ hầm sẽ được kích hoạt. Ba máy bơm của dự án, với tổng công suất 750 m³ nước mỗi giờ, sẽ vận hành để bơm nước từ hầm ra ngoài.

Hệ thống tủ điều khiển, bao gồm bộ điều khiển hoạt động của các máy bơm, được đặt nổi trên vỉa hè, thuận tiện cho công tác giám sát và vận hành.

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, hầm ngầm dưới sân trường đã giúp xử lý hiệu quả các trận mưa có lượng dưới 70 mm trong vòng hai giờ, qua đó xóa bỏ tình trạng ngập úng kéo dài tại phố Nguyễn Khuyến.

Với những trận mưa cực lớn, từ 180 đến 300 mm, dù vẫn có thể xuất hiện tình trạng dềnh nước nhưng thời gian ngập đã giảm khoảng 70% so với trước khi có công trình.

Sở Xây dựng Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng. Dung tích bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da khoảng 2.500 m³, còn dung tích bể ngầm tại dốc Cầu Đuống khoảng 1.800 m³. Hai dự án này nằm trong các dự án khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn Hà Nội.