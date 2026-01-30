Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 29/1 rằng chỉ có Moskva hiện đang được thảo luận là địa điểm cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Nga đã thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky trong nhiều dịp, bao gồm cả trong các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Điện Kremlin.

Ông Putin đồng ý gặp ông Zelensky ở Moskva.

"Chúng tôi vẫn đang nói về Moskva", ông Peskov nói trong một cuộc họp báo. "Các suy đoán khác đều không phù hợp ở đây".

Một ngày trước đó, trợ lý hàng đầu của Putin Yury Ushakov đã tái khẳng định rằng một cuộc họp có thể được sắp xếp tại thủ đô của Nga.

"Tổng thống của chúng tôi cũng đã nói nhiều lần với các nhà báo rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc họp, thì chúng tôi sẽ rất vui khi mời ông ấy đến Moskva", ông nói với đài truyền hình quốc gia Nga 1. "Và chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của ông ấy và các điều kiện làm việc cần thiết".

Tuy nhiên, trợ lý tổng thống nhấn mạnh rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy sẽ cần phải được chuẩn bị cẩn thận và định hướng mục tiêu với mục đích ký kết các thỏa thuận cụ thể.

Những bình luận được đưa ra vài ngày sau cuộc đàm phán ba bên trực tiếp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi.

Các cuộc đàm phán đã "đạt được nhiều tiến bộ", với "rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra giữa các đối tác", đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff cho biết.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vòng đàm phán ba bên tiếp theo được lên kế hoạch vào Chủ nhật, nhưng Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với ông Putin vào năm 2022, sau khi bốn khu vực Ukraine được Nga tuyên bố sáp nhập trong một loạt các cuộc trưng cầu dân ý.

Moskva đã nhiều lần chỉ ra rằng mặc dù đã lên tiếng sẵn sàng gặp tổng thống Nga, ông Zelensky vẫn chưa bãi bỏ lệnh cấm.