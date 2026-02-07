Chi tiết đợt rét buốt ở miền Bắc từ chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 22-25 độ.

Chiều tối và tối 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Đông Bắc, từ đêm 7/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 7/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Miền Bắc rét buốt kèm mưa từ chiều tối và đêm nay.

Ở khu vực Bắc Bộ ngày 8-9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2 khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 7/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; ngày 8- 9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10- 12 độ.

Chi tiết nhiệt độ các khu vực khi không khí lạnh bao phủ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m. Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 7/2 mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Từ gần sáng ngày 8/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng ngày 8/2 đến ngày 9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.