Nóng: Đặc phái viên Mỹ tiết lộ kết quả đàm phán Nga, Ukraine

Một binh sĩ Ukraine, được trả tự do từ Nga trong giai đoạn thứ hai của cuộc trao đổi tù binh "1000 đổi 1000", ôm người yêu của mình tại tỉnh Chernihiv, Ukraine vào ngày 24 tháng 5 năm 2025. Ảnh Getty

Phát biểu sau các cuộc tiếp xúc, ông Witkoff cho biết: “Kết quả này đạt được từ những cuộc đàm phán hòa bình chi tiết và mang tính xây dựng".

Thỏa thuận nói trên đánh dấu lần trao đổi tù nhân đầu tiên giữa Ukraine và Nga trong gần 5 tháng, sau quãng thời gian Moscow tạm dừng tiến trình này, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Lần trao đổi tù binh gần nhất giữa hai bên diễn ra vào ngày 2/10/2025, khi Ukraine đưa được 185 binh sĩ và 20 thường dân từ nơi giam giữ của Nga trở về nước.

Đặc phái viên Mỹ không làm rõ liệu đợt trao đổi sắp tới có bao gồm 157 người mỗi bên hay 314 người từ mỗi phía. Hiện cũng chưa rõ thường dân có nằm trong danh sách trao đổi hay không, hay chỉ bao gồm tù binh chiến tranh (POW).

Ông Witkoff nhấn mạnh rằng dù vẫn còn nhiều việc phải làm, những bước đi như vậy cho thấy ngoại giao bền bỉ đang mang lại kết quả cụ thể, đồng thời góp phần thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

“Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm tiến triển trong những tuần tới”, ông nói.

Theo Tổng thống Zelensky, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, Kiev đã đưa hơn 7.000 công dân Ukraine trở về thông qua các đợt trao đổi và hồi hương. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 9/2025, hơn 2.500 tù binh Ukraine vẫn đang bị giam giữ tại Nga, theo số liệu của Bộ Nội vụ Ukraine.

Đàm phán tại Abu Dhabi bước vào ngày cuối

Trước đó trong ngày, Ukraine, Nga và Mỹ đã bước vào ngày đàm phán cuối cùng tại Abu Dhabi, sau khi ngày làm việc đầu tiên kết thúc vào 4/2.

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, mô tả các cuộc đàm phán là “có ý nghĩa và mang tính xây dựng”, cho biết các bên tập trung vào những bước đi cụ thể và giải pháp thực tế nhằm chấm dứt chiến tranh.

Các cuộc gặp tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành đợt tấn công lớn nhất nhằm vào Ukraine trong mùa đông năm nay, khi Moscow nối lại chiến dịch nhắm vào hệ thống điện của Ukraine.

Trong khi chương trình nghị sự ban đầu của các cuộc đàm phán được cho là tập trung vào hai vấn đề gai góc nhất còn tồn tại - bao gồm quy chế của vùng Donbass và các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh - thì việc Nga vẫn tiến hành các cuộc tấn công đã làm dấy lên câu hỏi về mức độ nghiêm túc của Điện Kremlin đối với tiến trình hòa bình.

Dù vậy, thỏa thuận trao đổi tù nhân đạt được tại Abu Dhabi vẫn được coi là bước tiến hiếm hoi và mang tính nhân đạo, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài và gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía.