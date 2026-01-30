Tối hậu thư của ông Zelensky gây xôn xao ở châu Âu

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh BBC

Trước đó, ông Zelensky yêu cầu EU ấn định một "ngày cụ thể" để kết nạp Ukraine vào năm 2027, coi đây là một phần trong thỏa thuận "chấm dứt chiến tranh".

Tuy nhiên, lập trường này nhanh chóng gặp phải sự phản bác. Ngoại trưởng Luxembourg Xavier Bettel kêu gọi ông Zelensky không nên đưa ra các lời tối hậu về tư cách thành viên EU, cho rằng điều này "không phù hợp với lợi ích của Ukraina", vì nước này sẽ không thể tồn tại nếu thiếu sự hỗ trợ từ Mỹ và EU.

Nhiều quốc gia thành viên EU khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Thủ tướng Đức Friedrich Merz loại trừ khả năng Kiev có thể gia nhập nhanh chóng, nhấn mạnh rằng mọi quốc gia muốn gia nhập EU đều phải đáp ứng các tiêu chí Copenhagen, một quá trình thường kéo dài nhiều năm. Quan điểm này cũng được Ngoại trưởng Hà Lan, ông David van Weel, xác nhận lại.

Đặc biệt, Hungary lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó tuyên bố ông không tin Ukraina có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để gia nhập EU. Ông còn cảnh báo Kiev nên "chọn cách nói chuyện" cho phù hợp.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đi xa hơn khi khẳng định việc ép buộc kết nạp Ukraine vào EU trong vòng hai năm bằng cách "chà đạp lên luật pháp EU" là điều Budapest sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông thậm chí cáo buộc EU không thực sự muốn giúp đỡ Ukraine mà đang tìm cách "thuộc địa hóa" nước này, và việc ép Kiev tiếp tục cuộc xung đột chính là một phương thức thuộc địa hóa. Ông cũng lo ngại nền kinh tế Hungary sẽ bị phá hủy nếu Ukraine gia nhập EU.