Ukraine phóng loạt tên lửa Flamingo oanh tạc căn cứ Nga nhưng dường như bắn trượt

Tên lửa hành trình Flamingo. Ảnh chụp màn hình ZN.ua.

Ukraine đã phóng ít nhất 4 tên lửa hành trình Fire Point FP-5 Flamingo nhằm vào căn cứ tên lửa của Nga tại Kapustin Yar, cách Moscow khoảng 1.000 km về phía nam. Đây là nơi Nga phát triển, sản xuất và thử nghiệm các loại tên lửa nguy hiểm nhất của mình, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, tờ Euromaidanpress của Ukraine có liên hệ với quân đội Ukraine cho biết.

Tin tốt là mẫu FP-5 gây tranh cãi này đã tái xuất sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Tin xấu là không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy các tên lửa nặng khoảng 6 tấn, mang đầu đạn 1.000 kg, đã đánh trúng các mục tiêu quan trọng tại khu tổ hợp rộng lớn Kapustin Yar.

Quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy bốn quả FP-5 được phóng từ bệ phóng mặt đất vào ban đêm hồi tháng trước. Nhóm phân tích CyberBoroshno sau đó đã mua ảnh vệ tinh thương mại và kiểm tra các khu vực then chốt của căn cứ, bao gồm các địa điểm 28 và 105.

“Không có cú đánh trúng nào của FP-5 tại các địa điểm 105 và 28”, CyberBoroshno báo cáo.

Tuy nhiên, nhóm này phát hiện dấu vết của các đòn tấn công ít gây thiệt hại hơn: “Có hậu quả từ các cuộc tấn công bằng UAV”.

Điều này là hợp lý, bởi Ukraine đã nhiều lần tấn công Kapustin Yar bằng máy bay không người lái, đặc biệt trong năm 2024. Tháng 7 năm đó, ít nhất một UAV Ukraine được cho là đã đánh trúng một nhà xưởng lắp ráp tên lửa, gây cháy lớn.

Mãi đến tháng 10/2025, Tổng cục Tình báo Ukraine mới xác nhận cuộc tấn công này. Theo phía Ukraine, UAV đã thiêu rụi nhà máy lắp ráp và phá hủy một quả Oreshnik bên trong, gây thiệt hại lên tới hàng chục triệu USD. Tuy vậy, Nga vẫn tiếp tục phóng Oreshnik vào Ukraine trong tháng 11/2024 và tháng 1 năm nay.

Các tên lửa Oreshnik nặng 36 tấn dường như không gây thiệt hại lớn, nhiều khả năng do độ chính xác kém. Theo chuyên gia Fabian Hoffmann, mỗi quả Oreshnik mang sáu đầu đạn, mỗi đầu đạn lại chứa sáu đạn con, với sai số tròn xác suất (CEP) khoảng 200 m. Điều này cho thấy độ chính xác hạn chế, do các phương tiện tái nhập khí quyển không được dẫn đường độc lập.

“Cần nhớ rằng Oreshnik được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Khi không mang hạt nhân, nó là một vũ khí kém hiệu quả, chi phí cao và chủ yếu mang tính đe dọa tinh thần", chuyên gia Jimmy Rushton nhận định.

Bằng việc tấn công Kapustin Yar, Ukraine rõ ràng muốn làm chậm quá trình sản xuất Oreshnik. Tuy nhiên, việc sử dụng FP-5 Flamingo có thể không phải là cách tối ưu. Fire Point dường như chưa thể sản xuất Flamingo với số lượng lớn như cam kết, và tên lửa này dường như cũng gặp vấn đề về độ chính xác.

Quan sát viên Thorkill, người theo dõi việc sử dụng Flamingo trên mạng xã hội, cho biết trước tháng 1 chỉ xác nhận được bốn đợt tấn công. Với tần suất thấp và thiệt hại hạn chế, ông gọi Flamingo là một “trò tiếp thị - tuyên truyền”. Cuộc tấn công thất bại vào Kapustin Yar vừa qua khó có thể khiến những người hoài nghi thay đổi quan điểm.