Mỹ cáo buộc Trung Quốc bí mật thử hạt nhân

Vụ thử hạt nhân trên Thái Bình Dương năm 1971.

Cáo buộc được Mỹ đưa ra tại hội nghị giải trừ quân bị toàn cầu ngày 6/2, cho thấy mâu thuẫn giữa Washington và Bắc Kinh vào thời điểm hiệp ước giữa Nga và Mỹ về giới hạn triển khai tên lửa và đầu đạn chính thức hết hiệu lực.

“Tôi có thể tiết lộ rằng Chính phủ Mỹ biết Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử nổ hạt nhân, bao gồm việc chuẩn bị cho những vụ thử có đương lượng nổ lên tới hàng trăm tấn”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Thomas DiNanno phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva.

Ông DiNanno nói rằng quân đội Trung Quốc đã “tìm cách che giấu bằng cách giảm tác động của các vụ nổ hạt nhân, vì họ biết những vụ thử này vi phạm cam kết cấm thử nghiệm”. Ông DiNanno nói Trung Quốc đã sử dụng phương pháp gọi là “decoupling”, nghĩa là giảm bớt tác động khi thử hạt nhân để thế giới khó phát hiện.

Ông DiNanno khẳng định Trung Quốc đã tiến hành một vụ “thử tạo đương lượng nổ” như vậy vào ngày 22/6/2020.

Đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị Shen Jian không trực tiếp phản hồi cáo buộc của ông DiNanno, nhưng khẳng định Bắc Kinh luôn hành xử thận trọng và có trách nhiệm trong các vấn đề hạt nhân.

“Trung Quốc nhấn mạnh, rằng Mỹ tiếp tục thổi phồng cái gọi là mối đe dọa hạt nhân từ Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối những luận điệu sai sự thật này. Chính Mỹ mới là bên làm leo thang của cuộc chạy đua vũ trang”, ông nói.

Hiệp ước New START ký năm 2010 đã hết hiệu lực vào ngày 5/2 vừa qua, nghĩa là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ Mỹ và Nga không còn bất kỳ ràng buộc pháp lý nào đối với việc triển khai tên lửa chiến lược và đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thay thế hiệp ước này bằng một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại hội nghị ở Geneva, ông DiNanno nói: “Ngày nay, Mỹ phải đối mặt với các mối đe dọa từ nhiều cường quốc hạt nhân. Nói ngắn gọn, một hiệp ước song phương chỉ với một cường quốc hạt nhân đơn lẻ đơn giản là không còn phù hợp vào năm 2026 và trong tương lai”.

Ông nhắc lại dự báo của Mỹ, rằng Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.

Tuy nhiên, đại diện Trung Quốc Shen Jian tái khẳng định nước này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán mới ở giai đoạn này với Mátxcơva và Washington.

Bắc Kinh trước đây từng nhấn mạnh, số lượng đầu đạn của Trung Quốc chỉ bằng một phần nhỏ so với Mỹ và Nga - ước tính khoảng 600, trong khi Nga và Mỹ mỗi nước có khoảng 4.000.