Hé lộ chi tiết đề xuất hòa bình do "Mỹ và Nga soạn thảo" gửi cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào ngày 15/8/2025. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Financial Times của Anh, Mỹ và Nga được cho là đã chuẩn bị một đề xuất hòa bình dành cho Ukraine, trong đó Kiev phải chấp nhận các yêu cầu ở mức tối đa của Moscow để khôi phục hòa bình.

Nguồn tin của Reuters cũng cho biết Washington đã phát tín hiệu với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev nên cân nhắc đề xuất chấm dứt xung đột do Mỹ và Nga soạn thảo để đổi lấy sự đảm bảo an ninh.

Đề xuất được cho là do một nhóm các quan chức Mỹ và Nga đương nhiệm hoặc từng nắm giữ chức vụ soạn thảo. Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cùng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã thảo luận về đề xuất hòa bình này. Ukraine không có vai trò trong việc soạn thảo đề xuất hòa bình mới.

Phía Ukraine được cho là đã nhận được tài liệu đề xuất hòa bình thông qua Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người hiện đang có chuyến thăm Washington.

Một số nội dung chính trong đề xuất hòa bình gồm Ukraine phải giảm một nửa quy mô quân đội, tiến hành giải giáp một số loại vũ khí, nhượng lãnh thổ vùng Donetsk và Lugansk cho Nga, công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức bên cạnh tiếng Ukraine và cung cấp quy chế chính thức cho Giáo hội Chính thống giáo Ukraine. Ngoài ra, đề xuất hòa bình cũng đề cập việc Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Một quan chức Ukraine giấu tên nói đề xuất hòa bình trên là không thể chấp nhận được nếu không có những sự thay đổi rõ rệt để phù hợp với lập trường của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa lên tiếng bình luận. Ông Zelensky đang có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh mọi nỗ lực phải hướng tới “một nền hòa bình xứng đáng và Ukraine được bảo đảm an ninh vững chắc”.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, ông Zelensky nói: “Chúng tôi đang làm việc để mọi hoạt động đều hướng đến hòa bình xứng đáng và đảm bảo an toàn. Xung đột phải chấm dứt, không có lựa chọn nào khác ngoài hòa bình”.

Ông Zelensky dự kiến sẽ quay về Kiev để gặp quan chức Lầu Năm Góc trong ngày 20/11.