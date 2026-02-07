Xe cấp cứu chạy đua với thời gian giữa dòng xe ùn tắc giờ cao điểm ngày giáp Tết

17h59 chiều 6/2, y sĩ Phan Quốc Huy, Trạm Đống Đa, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận cuộc gọi cấp cứu từ khu đô thị Times City. Bệnh nhân là một phụ nữ 78 tuổi, có tiền sử rối loạn tiền đình, huyết áp thấp. Người nhà đo huyết áp tại nhà ghi nhận chỉ số 180/100 mmHg. Khoảng cách từ trạm đến hiện trường khoảng 4 km, ê kíp lập tức xuất phát sau chưa đầy hai phút. Tuy nhiên, xe cấp cứu nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc đúng giờ cao điểm chiều tối. Dòng phương tiện ken đặc, di chuyển chậm chạp, tiếng còi ưu tiên vang lên liên tục nhưng xe vẫn gần như không thể nhích lên giữa dòng xe đông nghẹt.

Trong xe, y sĩ Huy liên tục hướng dẫn người nhà bệnh nhân sơ cứu qua điện thoại, đồng thời trấn an cũng như hướng dẫn người nhà bệnh nhân. Phía trước, tài xế Phạm Thanh Tuấn căng mắt quan sát, cố gắng len lỏi từng chút giữa dòng phương tiện ken đặc.

“Nếu không kẹt xe, quãng đường đi đón người bệnh chỉ mất khoảng 15 phút, nhưng lúc này xe đã gần 15 phút vẫn đứng tại chỗ. Mấy hôm nay cũng không gặp tình trạng như vậy, không hiểu sao hôm nay lại tắc nghiêm trọng”, tài xế Tuấn chia sẻ.

Các phương tiện nối đuôi, gần như đứng yên trong giờ cao điểm tối 6/2 tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, theo cả hai chiều lưu thông.

Gần một giờ sau, xe cấp cứu mới tiếp cận được hiện trường tại nhà bệnh nhân. Rất may, sau quãng thời gian chờ đợi kéo dài, sức khỏe người phụ nữ tạm thời ổn định. Ê kíp y tế nhanh chóng thăm khám, đo lại huyết áp, ghi nhận chỉ số vẫn ở mức 180/100 mmHg.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc lợi tiểu theo chỉ định, sau đó huyết áp có xu hướng giảm, xuống còn 170/100 mmHg. Sau khi đánh giá tình trạng và cân nhắc điều kiện giao thông, các y sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 tư vấn gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất trong khu vực, thay vì Bệnh viện Việt – Xô theo nguyện vọng ban đầu, do hầu hết các tuyến đường dẫn ra khỏi khu đô thị vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng.

Một giờ sau, xe cấp cứu mới tiếp cận được hiện trường. Rất may, sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định.

Một tuần trước Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiều tuyến đường chính tại Hà Nội như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Ngã Tư Sở, Trường Chinh, Láng… thường xuyên ùn tắc, không chỉ trong giờ cao điểm. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tiếp cận và cấp cứu bệnh nhân của các lực lượng y tế.

Trong y học, thời gian vàng trong các trường hợp cấp cứu như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tai nạn giao thông thường chỉ kéo dài 60 phút. Mỗi phút trôi qua, bệnh nhân đột quỵ có nguy cơ mất đi 1,9 triệu tế bào não, theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ (American Stroke Association), mỗi phút một người bị đau tim không được hồi sức tim phổi sẽ làm giảm 10% cơ hội sống sót.

Theo điều dưỡng Huy, trong tình trạng ùn tắc giao thông, người bệnh là đối tượng chịu thiệt thòi lớn nhất. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp ngừng tuần hoàn cần được ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, sử dụng thuốc hoặc sốc điện khẩn cấp,... nhưng xe cấp cứu không thể tiếp cận kịp thời. Khi người thân buộc phải sơ cứu tại chỗ mà không thực hiện đúng kỹ thuật, nguy cơ xảy ra tai biến là rất cao.

Trung bình, mỗi chuyến cấp cứu chỉ mất khoảng 25-30 phút, nhưng khi tắc đường, thời gian có thể kéo dài 1-2 tiếng.

Nhiều năm lái xe cấp cứu, anh Tuấn dường như đã quen dần khi chứng kiến bệnh nhân đau đớn, la hét, trong khi người nhà liên tục thúc giục "đi nhanh lên" giữa lúc tắc đường. Có trường hợp còn phàn nàn: "Cấp cứu mà chậm trễ" hay thậm chí đe dọa.

Trung bình, mỗi chuyến cấp cứu chỉ mất khoảng 25-30 phút, nhưng khi tắc đường, thời gian có thể kéo dài 1-2 tiếng. Ngồi lâu trên xe, đội ngũ y tế vừa phải theo dõi sát sao bệnh nhân, vừa động viên người nhà. Tuy nhiên, ê kíp không thể bộc lộ sự lo lắng ra ngoài, vì điều này có thể khiến gia đình thêm hoảng loạn.

Đội cấp cứu 115 luôn đặt nguyên tắc đánh giá, tiên lượng tình trạng bệnh nhân để lựa chọn bệnh viện gần nhất và phù hợp nhất. Khi gặp ùn tắc giao thông, ê kíp linh hoạt thay đổi lộ trình, sử dụng còi ưu tiên, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ theo quy định, đồng thời điều động thêm xe hỗ trợ nếu cần thiết. Trong suốt quá trình di chuyển, tình trạng bệnh nhân luôn được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế nguy cơ diễn biến xấu.

Vào giờ cao điểm hoặc các dịp lễ, Tết, lực lượng điều phối tăng cường thêm xe và nhân lực để rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận nạn nhân. Với những người làm công tác cấp cứu, việc giữ vững tinh thần, bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống là yêu cầu bắt buộc.

Trở về trung tâm khi đã gần 21 giờ, sau gần hai tiếng liên tục trên đường, ê kíp tranh thủ ít phút nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Y sĩ Huy cùng các đồng nghiệp hoàn thiện hồ sơ bệnh án của từng ca đã xử lý, sẵn sàng cho cuộc gọi cấp cứu tiếp theo.

“Chỉ cần có cuộc gọi, chúng tôi lập tức lên đường, cố gắng hết sức để đến với bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất”, y sĩ Huy chia sẻ.