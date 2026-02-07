Binh sĩ tiền tuyến Ukraine tiết lộ lý do "quân Nga đang hoảng loạn"

Một thiết bị đầu cuối Starlink. Ảnh Euromaidanpress.

Cuối tháng 1, trước việc Nga gia tăng sử dụng trái phép các thiết bị Starlink gắn trên UAV tấn công, bao gồm cả dòng BM-36, SpaceX đã bắt đầu triển khai một loạt biện pháp kỹ thuật nhằm cắt quyền truy cập vệ tinh của phía Nga.

Sau đó, Bộ trưởng Chuyển đổi số kiêm phụ trách quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, thông báo Ukraine sẽ thiết lập một “danh sách trắng” (white list) đối với các thiết bị Starlink. Theo đó, chỉ những thiết bị được cấp phép và nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine mới được phép hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Quân Nga “thực sự hoảng loạn”

“Dựa trên các dữ liệu chúng tôi thu thập được qua nghe lén thông tin liên lạc, quân Nga thực sự đang hoảng loạn, dù trước đó họ đã được cảnh báo rằng tất cả các thiết bị Starlink thuộc diện ‘đen’ và ‘xám’ sẽ bị ngắt”, các binh sĩ Ukraine cho biết.

Ông Dmitry Pelykh, chỉ huy đơn vị thông tin liên lạc của Lữ đoàn 118, xác nhận tình trạng gián đoạn liên lạc của phía Nga là rất rõ rệt.

“Theo thông tin từ các nguồn khác và từ những lữ đoàn bạn, cường độ hoạt động quân sự của Nga thậm chí đã giảm xuống. Ở khu vực của chúng tôi, số lượng UAV FPV mà đối phương sử dụng thấp hơn bình thường”, ông nói thêm.

Nga gián đoạn liên lạc, lợi thế tạm thời cho Ukraine

Dù vậy, các binh sĩ Ukraine cũng lưu ý rằng Nga vẫn còn những phương tiện liên lạc khác, nên khả năng phối hợp giữa các đơn vị Nga chưa bị tê liệt hoàn toàn, và giao tranh trên tiền tuyến vẫn tiếp diễn.

“Tuy nhiên, với chúng tôi, đây là một lợi thế lớn - những UAV chiến đấu trước đây có thể bay sâu vào lãnh thổ Ukraine nhờ Starlink thì nay đã bị hạn chế đáng kể. Những thay đổi này chắc chắn sẽ mang lại tác động tích cực”, ông Pelykh nhấn mạnh.

Một đại diện của Lữ đoàn 118 cho biết trước đây Nga đã sử dụng Starlink rất hiệu quả để chỉ huy tác chiến, điều phối đơn vị và bảo đảm hậu cần. Hiện nay, một số thiết bị chỉ có thể hoạt động nếu vượt qua quá trình xác thực “danh sách trắng”, được thực hiện mỗi ngày một lần.

Ông Serhii Skibchik, phụ trách thông tin liên lạc của Lữ đoàn 65, cho biết thêm rằng Nga từng lắp Starlink lên các UAV như Shahed và Molniya. Việc chặn các thiết bị này đã tạo cho lực lượng Ukraine một “khoảng trống an toàn” quý giá để phản ứng trước các mối đe dọa.

“Chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm hơn, bởi vì giờ đây những chiếc ‘Molniya’ sử dụng Starlink sẽ không còn bay tới được nữa”, một binh sĩ Ukraine nói.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng đây chỉ là sự giảm áp lực mang tính tình huống, và Nga chắc chắn sẽ tìm cách khác để bù đắp cho việc mất quyền tiếp cận Starlink.