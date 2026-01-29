Từ Sumy đến Zaporozhye: Những hướng tiến công có thể định đoạt cục diện chiến sự Ukraine

(Ảnh: RT)

Một kịch bản tương tự đã diễn ra cách đây một năm. Giao tranh lắng xuống trong những tháng mùa đông, rồi bùng phát trở lại vào mùa xuân với những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, định hình phần lớn diễn biến năm 2025. Có rất ít lý do để cho rằng Bộ Tổng tham mưu Nga đã từ bỏ cách tiếp cận này. Ngược lại, sự tạm lắng hiện tại dường như không phải là điểm kết thúc mà là một giai đoạn chuyển tiếp, được định hình bởi kết quả của các hoạt động trong năm 2025, và bởi các mục tiêu chiến lược vẫn chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi then chốt không phải là liệu mặt trận có nóng lên trở lại hay không, mà là ở đâu và như thế nào. Cấu trúc lực lượng, tình trạng phòng thủ của Ukraine và logic lập kế hoạch tác chiến của Nga đều chỉ ra một số trục tiến công tiềm năng, mỗi trục đều có những hạn chế và giá trị chiến lược riêng.

Mặt trận Sumy

Vùng đệm dọc biên giới Nga - Ukraine được thiết lập sau khi lực lượng Ukraine bị đẩy lùi ở tỉnh Kursk của Nga vào mùa xuân năm ngoái. Trong một thời gian, lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công ở khu vực này nhưng không thành công, nhưng dần dần, tình hình lắng xuống. Sau đó, vào tháng 12/2025, nhóm quân phía Bắc của Nga đã mở một mặt trận mới ở đây, giành được làng Grabovskoye mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể.

Theo RT, có khả năng mặt trận Sumy sẽ tiếp tục đóng vai trò là mặt trận thứ yếu so với các mặt trận khác. Vì quân đội Nga thiếu sức mạnh và nguồn lực cho một cuộc tấn công lớn ở đây. Các hành động của quân đội Nga ở Grabovskoye chủ yếu nhằm mục đích làm suy yếu lực lượng dự bị của Ukraine và ngăn chặn việc điều động họ đến những nơi khác.

Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga. (Ảnh: RT)

Mặt trận Kharkov

Cuối năm 2025, những cuộc giao tranh quyết liệt đã diễn ra ở thành phố Kupyansk (tỉnh Kharkov). Quyền kiểm soát phần phía tây thành phố thay đổi liên tục, trong khi ở phía đông thành phố, quân đội Nga dần siết chặt vòng vây quanh Krugliakovka, Kovsharovka và ga đường sắt Kupyansk - Uzlovoy.

Nhà ga này có tầm quan trọng chiến lược: lực lượng Nga không chỉ nhắm đến việc kiểm soát nó mà còn đẩy mặt trận ít nhất 15 - 20km về phía tây, ra xa khỏi Kupyansk. Điều này sẽ cho phép Nga tiếp tế bằng đường sắt trực tiếp từ vùng Belgorod của nước này đến nhóm quân phía Tây, giảm bớt đáng kể khó khăn về hậu cần cho quân đội Nga ở cả Kupyansk và Liman.

Cuộc tấn công cục bộ gần Volchansk có mục tiêu tương tự, là gây áp lực lên hậu phương của lực lượng Ukraine.

Đến một thời điểm nào đó, hai nhóm quân - một từ Volchansk và một từ Kupyansk - có thể tiến về phía nhau, nhưng điều đó khó có thể xảy ra sớm.

Hai nhóm quân - một từ Volchansk và một từ Kupyansk - có thể gặp nhau. (Ảnh: RT)

Mặt trận Liman

Nhóm quân phía Tây cũng tham gia vào các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố Liman (thuộc Donetsk). Từ năm ngoái, thành phố đã bị bao vây một phần. Và vào tháng 1, các cửa khẩu cuối cùng còn lại bắc qua sông Seversky Donets đã bị phá hủy. Điều này cho thấy quân đội Nga đang cố gắng làm suy yếu lực lượng đồn trú Ukraine ở Liman.

Quân đội Nga cũng đã tiến đến bờ sông Seversky Donets ở một số vị trí: tại Sviatogorsk, gần Novoselovka, ở Dibrova và Ozernoye. Những cuộc hành quân này rất quan trọng, không chỉ để giành Liman, mà còn để đảm bảo thành công trong các trận chiến sắp tới ở Slavyansk và Kramatorsk, vì chúng thiết lập sườn phía bắc để bao vây thành phố.

Mặt trận Seversk, Chasov Yar, Konstantinovka

Đây là một trong những điểm nóng nhất trên tiền tuyến, tính đến tháng 1. Từ Seversk (thuộc Donetsk), nhóm quân phía Nam đang tiến dọc theo sông Severskiy Donets. Các khu định cư quan trọng như Reznikovka và Zakotnoye đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, và mục tiêu lớn tiếp theo là Rai - Aleksandrovka.

Giao tranh cũng tiếp diễn ở Konstantinovka (thuộc Donetsk). Bản đồ cho thấy một vòng vây bán khép kín đang hình thành xung quanh cứ điểm lớn nhất còn lại của Ukraine: cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk. Nếu lực lượng Nga vượt qua sông Seversky Donets phía nam Liman và giành được Konstantinovka, họ sẽ có thể bao vây Slavyansk - Kramatorsk và Druzhkovka gần đó từ ba phía.

Đây có thể trở thành một trong những chiến dịch quan trọng nhất không chỉ của năm nay, mà còn của toàn bộ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Tuy nhiên, một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi sự phối hợp hành động từ ba nhóm quân: Nhóm quân phía Tây sẽ phải di chuyển từ Liman qua sông; Nhóm quân phía Nam từ Seversk, Chasov Yar và Konstantinovka; Nhóm quân Trung tâm từ Shakhovo - Zolotoy Kolodets. Có vẻ chiến dịch này khó có thể diễn ra trước giữa năm nay.

(Ảnh: RT)

Mặt trận Pokrovsk - Mirnograd

Hai lữ đoàn Ukraine (tổng cộng 3.000 - 4.000 quân) đã bị bao vây ở Mirnograd (thuộc Donetsk). Các nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá qua Rodninskoye đều không thành công. Một phần nhỏ lực lượng bị bao vây đã tìm cách vượt qua các cánh đồng nhưng phải quay trở lại đơn vị của mình. Một số đầu hàng; nhưng số còn lại không có đường thoát.

Trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, lực lượng Nga cũng đã giành được thị trấn nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng là Rodninskoye, và giải phóng vùng ngoại ô phía bắc và phía tây của Pokrovsk (Donetsk). Điều này đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch lớn năm 2025 của quân đội Nga. Nhóm quân Trung tâm, đơn vị thực hiện chiến dịch, hiện đang được bổ sung và tái tổ chức.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Từ Pokrovsk - Mirnograd, có hai hướng tiến quân khả thi. Trước hết, lực lượng có thể tiến về phía bắc tới Dobropolye và Slavyansk - Kramatorsk, từ đó tạo thành sườn phía nam để bao vây cứ điểm lớn này của Ukraine. Triển vọng của cuộc tấn công như vậy đã được thảo luận trước đó và có lẽ sẽ không diễn ra cho đến nửa cuối năm.

Cũng có lựa chọn tiến về phía tây tới ranh giới với tỉnh Dnepropetrovsk, nơi không có công sự kiên cố nào.

Khu vực sông Dnieper và Gulaipole

Những bước tiến thành công của nhóm quân phía Đông tại các tỉnh Dnepropetrovsk và Zaporozhye, cùng với sự sụp đổ của mặt trận Ukraine gần Gulaipole đã tạo nền tảng vững chắc cho bước tiến xa hơn về phía Zaporozhye.

Đồng thời, mặt trận vốn trì trệ lâu năm dọc sông Dnieper đã hoạt động trở lại. Nhóm quân Dnepr đã giành được thị trấn Stepnogorsk có vị trí chiến lược quan trọng và đang tiến xa hơn dọc theo một mặt trận rộng lớn.

Thành trì chính của Ukraine trên đường đến Zaporozhye là thành phố Orekhov, nơi từng là trung tâm của cuộc phản công của Ukraine năm 2023. Tiếp cận Orekhov từ phía nam rất khó khăn do tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine, nhưng nhìn vào bản đồ cho thấy thành phố đang dần bị bao vây từ phía Gulaipole (phía đông) và Stepnogorsk (phía tây). Nếu lực lượng Ukraine chịu tổn thất tương đương với những gì đã xảy ra ở Pokrovsk - Mirnograd trong cuộc chiến giành Orekhov, họ có thể không thể bảo vệ Zaporozhye, ít nhất là bờ trái của nó.

Với tốc độ sụp đổ nhanh chóng của mặt trận Ukraine ở Gulaipole, tình hình ở khu vực này trông rất ảm đạm đối với Kiev. Để vá lại những lỗ hổng, Tổng tư lệnh Ukraine đã phải điều động lực lượng dự bị từ các mặt trận khác, chủ yếu là Pokrovsk và Seversk.

(Ảnh: RT)

Tóm lại, phân tích tình hình mặt trận cho thấy quân đội Nga có thể phát động hai cuộc tấn công lớn trong năm nay: một hướng tới Slavyansk - Kramatorsk và một hướng tới Orekhov, mở đường tiến vào Zaporozhye. Cả hai chiến dịch đều đòi hỏi sự phối hợp và hành động chung từ nhiều nhóm lực lượng. Với quy mô có thể vượt xa bất cứ điều gì đã xảy ra trên mặt trận kể từ mùa xuân năm 2022.

Nhiều khả năng các chiến dịch này sẽ bắt đầu đồng thời, mặc dù một số chiến dịch tham vọng hơn và sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện.