Mỹ nêu thời hạn chót với các nước NATO ở châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thúc giục các nước thành viên NATO ở châu Âu đóng góp nhiều hơn nữa cho quốc phòng. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tin giấu tên cho biết các quan chức Lầu Năm Góc trong tuần này đã cảnh báo phái đoàn nhiều nước châu Âu rằng nếu không đáp ứng được hạn chót năm 2027, Mỹ có thể thu hẹp sự tham gia vào một số hoạt động phòng thủ của NATO.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Washington muốn giảm mức độ can dự trực tiếp tại châu Âu.

Một quan chức NATO nói với Reuters rằng “các đồng minh đều thừa nhận cần tăng đầu tư quốc phòng và chuyển bớt gánh nặng phòng thủ thông thường từ Mỹ sang châu Âu”. Người này từ chối bình luận về mốc thời gian năm 2027.

Tuy vậy, một số quan chức châu Âu cho rằng mục tiêu này thiếu thực tế. Theo họ, việc nhanh chóng thay thế sự hỗ trợ quân sự của Mỹ trong ngắn hạn sẽ đòi hỏi mức đầu tư vượt xa những gì châu Âu đang lên kế hoạch.

Nguồn tin còn cho biết Lầu Năm Góc bày tỏ không hài lòng với tiến triển quốc phòng của châu Âu, cho rằng các nỗ lực hiện nay chưa đáp ứng kỳ vọng và cần nhiều đầu tư cũng như cam kết hơn để đáp ứng các yêu cầu chung của NATO.

Trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường năng lực quân sự, các nước châu Âu thuộc NATO đầu năm nay đã đồng ý nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tối đa 5% GDP vào năm 2035. Động thái này diễn ra sau áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần thúc giục các đồng minh “đóng góp công bằng” trong NATO.

Nhiều quan chức châu Âu kêu gọi tăng chi tiêu quân sự do Nga ngày càng tạo thách thức. Moscow bác bỏ các cáo buộc này, gọi đó là “vô căn cứ”, mang tính gieo rắc lo ngại, và chỉ trích phương Tây đang “quân sự hóa một cách liều lĩnh”.