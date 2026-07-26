Chính quyền Mỹ cảnh báo Ukraine vì liên tục tấn công tàu ở Biển Đen

Tờ Kyiv Post ngày 25/7 đưa tin, tờ Wall Street Journal (WSJ) mới đây đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Ukraine không được tấn công các tàu chở dầu không liên quan đến Nga ở Biển Đen.

"Cảnh báo của Washington được đưa ra sau khi giới chức Nhà Trắng gặp gỡ lãnh đạo của tập đoàn năng lượng Chevron hồi đầu tuần. Doanh nghiệp này đã đề nghị Nhà Trắng có biện pháp bảo vệ hoạt động của họ tại Kazakhstan, sau khi lực lượng Ukraine tấn công 4 tàu chở dầu gần cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen. Một trong số các tàu này được Chevron thuê để khai thác", một quan chức Mỹ nói với WSJ.

UAV Ukraine tấn công một tàu chở dầu của Nga ở Biển Đen. Ảnh: Kyiv Post

Theo nguồn tin của WSJ, Washington coi Hệ thống đường ống Caspian (CPC) là tuyến vận chuyển quan trọng để đưa nguồn năng lượng có từ Kazakhstan tới thị trường châu Âu, qua đó giảm bớt nguồn cung từ Nga. "Vì lẽ đó, việc Ukraine làm gián đoạn hoạt động vận chuyển là không thể chấp nhận được", một quan chức khác cho biết.

Cùng ngày 25/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích các đợt tập kích của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Moscow ở Biển Đen và Biển Azov. "Việc nhắm vào hệ thống CPC có thể gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, các đơn vị UAV của nước này đã tấn công 126 phương tiện ở Biển Azov và 70 tàu của Nga tại Biển Đen chỉ trong thời gian từ 21 - 22/7.